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Inicia la era Rafa Márquez: rivales y fechas confirmados para los amistosos de México

El Tri jugará dos partidos en septiembre y uno en octubre, todos contra seleccionados sudamericanos y en Estados Unidos.

Rafael Márquez tomó las riendas de Javier Aguirre en la Selección Mexicana
© Getty ImagesRafael Márquez tomó las riendas de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Rafael Márquez ya conoce a sus primeros tres rivales como entrenador de la Selección Mexicana. El Káiser reemplazó a Javier Aguirre en el Tri luego del Mundial 2026 y comenzará su proceso con tres amistosos ante combinados sudamericanos.

El seleccionado mexicano dejó una buena imagen en la reciente cita mundialista y ahora Rafa tiene la tarea de sostener el nivel mostrado en los encuentros de preparación venideros que se disputarán a fines de septiembre y principios de octubre.

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Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.

Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México

  • Colombia: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.
  • Perú: 29 de septiembre en Nueva York.
  • Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

Además, habrá un cuarto partido en noviembre en el marco de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27. No obstante, el rival todavía no se conoce, pero lo que sí se sabe es que se jugará en México.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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