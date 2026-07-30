Inicia la era Rafa Márquez: rivales y fechas confirmados para los amistosos de México

El Tri jugará dos partidos en septiembre y uno en octubre, todos contra seleccionados sudamericanos y en Estados Unidos.

Rafael Márquez ya conoce a sus primeros tres rivales como entrenador de la Selección Mexicana. El Káiser reemplazó a Javier Aguirre en el Tri luego del Mundial 2026 y comenzará su proceso con tres amistosos ante combinados sudamericanos.

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El seleccionado mexicano dejó una buena imagen en la reciente cita mundialista y ahora Rafa tiene la tarea de sostener el nivel mostrado en los encuentros de preparación venideros que se disputarán a fines de septiembre y principios de octubre.

Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.

Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México

Colombia : 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.

: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland. Perú : 29 de septiembre en Nueva York.

: 29 de septiembre en Nueva York. Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California

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Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

Además, habrá un cuarto partido en noviembre en el marco de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27. No obstante, el rival todavía no se conoce, pero lo que sí se sabe es que se jugará en México.