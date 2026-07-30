Inicia la era Rafa Márquez: rivales y fechas confirmados para los amistosos de México

Rafael Márquez ya conoce a sus primeros tres rivales como entrenador de la Selección Mexicana. El Káiser reemplazó a Javier Aguirre en el Tri luego del Mundial 2026 y comenzará su proceso con tres amistosos ante combinados sudamericanos.
El seleccionado mexicano dejó una buena imagen en la reciente cita mundialista y ahora Rafa tiene la tarea de sostener el nivel mostrado en los encuentros de preparación venideros que se disputarán a fines de septiembre y principios de octubre.
Los tres rivales confirmados del Tri para la primera fecha FIFA con Rafa Máraquez a la cabeza son Colombia, Perú y Chile. La Selección Mexicana las definió en su comunicado oficial como selecciones “con gran tradición y competitividad”.
Fechas y sedes confirmadas de los amistosos de México
- Colombia: 26 de septiembre en Baltimore, Maryland.
- Perú: 29 de septiembre en Nueva York.
- Chile: 6 de octubre en Los Ángeles, California
¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026
Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏
Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️
Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv
Además, habrá un cuarto partido en noviembre en el marco de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27. No obstante, el rival todavía no se conoce, pero lo que sí se sabe es que se jugará en México.