En este informe, encontrarás un manual con todos los detalles de la participación mundialista tricolor.

Tras las emociones que dejó el camino de la Selección Mayor en la última Copa Mundial de la FIFA, ahora es el turno de México de competir en el Mundial Sub-17 2026. El representativo juvenil del ‘Tri’ participará del certamen más prestigioso que tiene la categoría, buscando dejar bien alto el orgullo, la camiseta y los colores del país.

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Grupo y rivales de México en el Mundial Sub-17 2026:

El ‘Tri’ formará parte del Grupo K en la primera ronda del certamen internacional de la FIFA, donde compartirá su zonay enfrentará a Rumania, Camerún y Venezuela. El grupo quedó conformado de esta manera en el sorteo de la Copa del Mundo, celebrado en el pasado mes de mayo en la sede de la Federación, en Zurich.

Cuándo y contra quién debuta México en el Mundial Sub-17 2026:

El ‘Tri’ tendrá su estreno oficial en esta edición del campeonato universal este sábado 21 de noviembre ante Rumania, por la primera jornada del Grupo K. El juego de presentación se llevará a cabo en la cancha 8 del Aspire Zone, en Rayán (Qatar). El ‘kick-off’ está dispuesto para las 18.30 hora local, es decir, para las 09.30 hora CDMX.

Se viene el debut de México en el Mundial Sub-17.

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El calendario de México en el Mundial Sub-17 2026:

El ‘Tri’ tendrá el siguiente cronograma de partidos en su camino en la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA de la divisional:

Partido 1 – México vs. Rumania: sábado 21 de noviembre a las 09.30 horas.

sábado 21 de noviembre a las 09.30 horas. Partido 2 – México vs. Camerún: martes 24 de noviembre a las 09.30 horas.

martes 24 de noviembre a las 09.30 horas. Partido 3 – México vs. Venezuela: viernes 27 de noviembre a las 10.00 horas.

Qué necesita México para clasificar en el Mundial Sub-17 2026:

El ‘Tri’ estará obligado a quedar primero, segundo o entre los ocho mejores terceros para poder avanzar a los dieciseisavos de final de la competición. El formato de esta Copa del Mundo juvenil será exactamente igual a la de los Mayores jugada a mitad de año. Será un torneo de muchos partidos y que premia al más regular de todos.

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Qué canal transmitirá a México en el Mundial Sub-17 2026:

El ‘Tri’ contará con la cobertura de la pantalla de TUDN para todo el territorio mexicano, tal confirmó la propia señal de TV múltiples veces durante sus emisiones. Además, los partidos del seleccionado nacionales también tendrán la transmisión exclusiva por streaming online a través de la plataforma de paga ViX Premium.

La lista de convocados de México para el Mundial Sub-17 2026:

Estos son los 21 elegidos por Jurgen Castañeda, DT de la Selección Mexicana, para disputar esta Copa Mundial de la FIFA en Qatar:

Porteros:

José Corona — Tijuana.

Johan Cuenca — Tigres.

Marcelo Ávalos — San Jose Earthquakes.

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Defensas:

André Godínez — Chivas.

Gerson Gutiérrez — Chivas.

Alan Hernández — León.

Dylan Martínez — Necaxa.

Adonaí Valdez — América.

Álvaro Velázquez — Monterrey.

Miguel de Jesús Rivera — América.

Mediocampistas:

Santiago Cisneros — León.

Jonathan de la Fuente — Colorado Rapids.

Edy Lugo — Monterrey.

Juan Martínez — Querétaro.

Jesús Orduño — Tijuana.

Ángel Reyes — Atlético de San Luis.

Saulo Tejeda — Dinamo Zagreb.

Matthew Arana — Houston Dynamo.

Delanteros:

Da’vian Kimbrough — FC Dallas.

Fernando Ruiz — Toluca.

Adán Sánchez — Monterrey.