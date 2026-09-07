Baja importante para la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial

Este domingo se jugó la Jornada 6 de la Liga Femenil, donde Tigres enfrentó a Santos. Lamentablemente para las Amazonas que han sufrido varias bajas por lesión se les sumó una más. Y es que Greta Espinoza se uniría a las ausentes del equipo después de que saliera entre lágrimas en el “carrito de las desgracias” y encendiera las alarmas.

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Fue al minuto 34 cuando la zaguera abandonó el terreno de juego luego de que en un balón parado intentara ir por la pelota, pero cae sobre su rodilla derecha. Con un dolor profundo inmediatamente se piden las asistencias médicas y es ahí cuando ingresan y con llanto tuvo que abandonar el partido, pero se desconoce su situación final.

¿Grave lesión de Greta Espinoza?

Ni el club ni la jugadora han dado a conocer un reporte médico, pero la hermana de Greta, Salma Espinoza compartió una imagen en su cuenta de Instagram en un lugar de comida en Monterrey con la frase “Las penas con pan son menos” y se ve a la futbolista arriba de un carro, con un soporte en la rodilla y un par de muletas.

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Ante eso, los seguidores en redes sociales comenzaron a hacer conjeturas sobre una posible lesión de ligamentos cruzados, pero aún nada se confirma. Si esto fuera de esa manera, podría estar de 7 a 9 meses fuera de actividad, una lesión que afecta por más tiempo a las mujeres y que justo sucede con una jugadora clave para la defensa de Tigres y sobre todo de Selección Mexicana.

Cabe mencionar que en un par de meses, México se juega su boleto al Mundial de Brasil 2027, por lo que en caso de ser esta lesión es imposible que llegue. Incluso hay a quienes les preocupa que en caso de ir a la Copa del Mundo, no pueda ser considerada, aunque se mantiene en la espera de que se dé a conocer de manera oficial su lesión para saber.

En síntesis

Greta Espinoza salió lesionada de la rodilla derecha en la Jornada 6 ante Santos.

salió lesionada de la rodilla derecha en la Jornada 6 ante Santos. Minuto 34: momento en que abandonó el campo; posteriormente fue vista usando muletas.

momento en que abandonó el campo; posteriormente fue vista usando muletas. Reporte médico: el club Tigres Femenil aún no emite información oficial sobre su lesión.