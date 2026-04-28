La Selección Mexicana anunció este martes a los primeros 12 nombres que estarían confirmados para el Mundial 2026. Todos los futbolistas están en la Liga MX y falta que en las próximas semanas se sumen los jugadores que representan a equipos europeos.

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En relación a estos últimos futbolistas, podría aparecer un nombre “inesperado” en la lista final de Javier Aguirre. Hay jugadores fijos como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, César Montes y Johan Vásquez, entre otros. Pero el que podría regresar sería Luis Chávez.

De acuerdo a lo revelado por el periodista Alejandro Orvañanos de Claro Sports, Luis Chávez estaría cerca de ganarse un lugar en la lista final. Recordemos que el centrocampista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la Copa Oro 2025.

Luis Chávez en la Copa Oro 2025 antes de lesionarse (Getty Images)

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El actual futbolista de Dinamo de Moscú era un habitual convocado de Javier Aguirre, pero lógicamente perdió terreno por la lesión. Sin embargo, Luis Chávez volvió a sumar minutos hace unos pocos días y podría terminar convenciendo al ‘Vasco’ para que lo llame al Mundial.

La actualidad de Luis Chávez

Luis Chávez disputó su primer partido de la temporada el pasado 22 de abril frente a Rubin Kazan y este domingo tuvo su primera titularidad con Dinamo de Moscú contra Sochi, encuentro en el que disputó 62 minutos.

El centrocampista de 30 años estuvo presente en todas las convocatorias desde el regreso de Javier Aguirre hasta que se lesionó. Si Luis Chávez sigue sumando titularidades y muestra buen nivel, no sorprendería para nada que el jugador termine apareciendo en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

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En síntesis