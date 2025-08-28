La Selección Mexicana ingresó en la recta final de la preparación camino al evento más esperado por todos a lo largo y ancho del país: el Mundial 2026. Ya entramos en el último año de cuenta regresiva para el torneo y la escuadra nacional se alista para disputar los últimos compromisos de la puesta a punto para la competición.

En este acondicionamiento previo, el ‘Tri’ realizará una mini-gira en los Estados Unidos, donde recibirá a dos rivales asiáticos duros de roer: Japón y Corea del Sur, elencos que cuentan con varias figuras de primer nivel que juegan en el futbol europeo. Serán medidas importantes para México a pocos meses de la cita mundialista.

Este jueves, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de futbolistas que formarán parte de la delegación que disputará ambos amistosos en el país vecino. Respecto al listado de nombres que fue a la Copa Oro, aparecen varias modificaciones con jugadores que no fueron llamados nuevamente, otros que regresan y algunos con primera vez.

El ‘Vasco’ lanzó sus elegidos para la próxima doble jornada [Foto: Getty]

Los grandes ausentes de la lista de México para los amistosos de septiembre:

La nómina de la Copa Oro tenía 26 futbolistas y esta 25, debido a que Gilberto Mora se irá con la Sub-20. Luego, el entrenador realizó siete cambios de nombres. Además del crack de Xolos, los que no fueron convocados en esta ocasión por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana son los siguientes:

Guillermo Ochoa (sin equipo)

(sin equipo) Julián Araujo (Bournemouth)

(Bournemouth) Israel Reyes (Club América)

(Club América) Luis Chávez (Dynamo Moscú)

(Dynamo Moscú) Efraín Álvarez (Chivas)

(Chivas) Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Julián Quiñones (Al-Qadshiah)

En sus lugares, los reemplazos que escogió el ‘Vasco’ y sus colaboradores y que son las caras nuevas de la citación de México para los amistosos ante Japón y Corea son los siguientes:

Carlos Moreno (Pachuca)

(Pachuca) Rodrigo Huescas (Copenhague)

(Copenhague) Juan José Purata (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Érick Sánchez (Club América)

(Club América) Diego Lainez (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Germán Berterame (Rayados de Monterrey)

(Rayados de Monterrey) Hirving Lozano (San Diego FC)

¿Cuándo juega México los amistosos ante Japón y Corea de la jornada FIFA?

Esta es la programación para la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA de escuadras nacionales del mes de septiembre, con dos partidos en agenda:

México vs. Japón: sábado 6 de septiembre, en el Oakland–Alameda County Coliseum (California, Estados Unidos).

sábado 6 de septiembre, en el Oakland–Alameda County Coliseum (California, Estados Unidos). México vs. Corea del Sur: martes 9 de septiembre, en estadio a confirmar.

La lista completa de México para los amistosos de septiembre: