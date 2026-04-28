Pumas UNAM terminó la primera fase de la temporada de la mejor manera, quedándose con el liderato y mostrando un nivel de juego muy sólido a lo largo de las 17 jornadas que lo posiciona como uno de los grandes candidatos al título en la Liga MX.

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El equipo universitario que dirige Efraín Juárez, ha sido constante, competitivo y con una identidad clara que lo llevó a cerrar la fase regular en lo más alto. La ilusión de cortar una sequía de más de 15 años sin ser campeón, está más intacta que nunca.

Sin embargo, el camino en la Liguilla no será sencillo. En los cuartos de final tendrá una prueba durísima ante el América en una nueva edición del Clásico Capitalino. Será una serie donde no hay margen de error y donde cada detalle puede marcar la diferencia.

En ese contexto, las noticias no son las mejores para el conjunto auriazul, ya que perderán a una pieza importante como “Memote” Martínez. El delantero fue convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, una gran noticia a nivel individual, pero que representa una baja sensible para Pumas justo en la etapa decisiva del torneo.

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Por su parte, la convocatoria de Martínez llega en un momento clave de su carrera, acercándolo cada vez más al sueño mundialista. Su trabajo, constancia y rendimiento lo han puesto en el radar del cuerpo técnico nacional, que lo considera como una de las sorpresas rumbo a la Copa del Mundo.

El mensaje de Pumas a Memote

“EL SUEÑO ES TUYO MEMOTE. Tu trabajo, tu constancia, tu resiliencia y tu disciplina hoy te ponen en la lista de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con mucha garra y compromiso sabemos que darás lo mejor de ti, representándonos de la mejor manera con orgullo azul y oro. Te deseamos mucho éxito en @miseleccionmx”, escribió el club en sus redes.

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