Este lunes se dio a conocer de manera oficial la lista de los convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Para el mes de mayo, el conjunto tendrá que disputar un par de partidos; el 22 será ante Ghana y el 29 frente a Australia, por lo que estos elementos serían los jugadores que estarán en estos duelos.

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Hay que mencionar que de la Liga MX el estratega llamaría a la mayoría de los elementos, por lo que el resto que completa esta lista son los futbolistas que están jugando en clubes en el extranjero, especialmente en Europa. Sin embargo, estos no van a mencionarse por ahora, porque no estarán para estos enfrentamientos.

Los 12 convocados por México de la Liga MX

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Posibles convocados del futbol extranjero para representar a México

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Julián Quiñones

César Montes

Germán Berterame

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Álvaro Fidalgo

Jorge Sánchez

Luis Chávez

Mateo Chávez

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Los siguientes elementos, incluidos en la nómina de la Liga MX, formarán parte del proceso previo a la Copa del Mundo 2026 pero como sparrings: Óscar García (León), Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Xolos), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Rayados), Jairo Torres (FC Juárez) y Kevin Castañeda (Xolos).

En síntesis