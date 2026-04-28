Este lunes se dio a conocer de manera oficial la lista de los convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Para el mes de mayo, el conjunto tendrá que disputar un par de partidos; el 22 será ante Ghana y el 29 frente a Australia, por lo que estos elementos serían los jugadores que estarán en estos duelos.
Hay que mencionar que de la Liga MX el estratega llamaría a la mayoría de los elementos, por lo que el resto que completa esta lista son los futbolistas que están jugando en clubes en el extranjero, especialmente en Europa. Sin embargo, estos no van a mencionarse por ahora, porque no estarán para estos enfrentamientos.
Los 12 convocados por México de la Liga MX
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Raúl Rangel (Chivas)
- Israel Reyes (América)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Luis Romo (Chivas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Gilberto Mora (Xolos)
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Alexis Vega (Toluca)
- Armando González (Chivas)
- Guillermo Martínez (Pumas)
Posibles convocados del futbol extranjero para representar a México
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Julián Quiñones
- César Montes
- Germán Berterame
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
- Álvaro Fidalgo
- Jorge Sánchez
- Luis Chávez
- Mateo Chávez
Los siguientes elementos, incluidos en la nómina de la Liga MX, formarán parte del proceso previo a la Copa del Mundo 2026 pero como sparrings: Óscar García (León), Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Xolos), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Rayados), Jairo Torres (FC Juárez) y Kevin Castañeda (Xolos).
David Faitelson lo tiene claro: su alineación titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
En síntesis
- Javier Aguirre convocó a jugadores de la Liga MX para partidos ante Ghana y Australia.
- México enfrentará a Ghana el 22 de mayo y a Australia el 29 de mayo.
- La lista incluye elementos de Chivas, Toluca, América, Cruz Azul, Santos Laguna y Xolos.