La indirecta de Antonio Mohamed a Javier Aguirre

El martes se reveló la lista de la Selección Mexicana con rumbo al Mundial 2026, varios elementos de la Liga MX fueron contemplados como se esperaba, pero hubo otros que aunque estuvieron en los llamados anteriores, en esta ocasión no fueron requeridos. Toluca, fue uno de los conjuntos que se vio afectado en ese sentido.

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Y es que Marcel Ruiz y Everardo López ya no fueron elegibles en esta ocasión. En el caso del primero era entendible que tal vez Javier Aguirre esperaba que estuviera con mejor condición física tras su lesión, pero en varias ocasiones le dio esperanzas de aparecer. Aunque con el segundo, sí fue contemplado y al final terminó borrado de esta lista.

La indirecta de Mohamed al Vasco Aguirre

Ante ello, Alexis Vega salió a elogiar a sus compañeros, siendo que él sí fue considerado. Pero Antonio Mohamed previo al duelo de Toluca vs LAFC en la semifinal de ida de Concachampions aprovechó para tirarle una indirecta muy directa al “Vasco” respecto a los jugadores de los Diablos Rojos que no consideró en esta ocasión.

“Esperábamos tener más. Hoy van dos con la Selección y los otros dos estarán enfocados al 100 por ciento con nosotros”, apuntó, haciendo alusión a que sus futbolistas seguirán dedicados a lo que se viene. “Marcel va a jugar mañana y lo hará de la mejor manera. Él está cada día mejor, obviamente le falta competencia. Es una lástima que no esté, pero nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar”, sentenció.

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Hay que recordar que hace unas semanas el mismo “Turco” mencionó en conferencia de prensa que varios de sus jugadores que se fueron a los microciclos habían llegado con molestias físicas, citando incluso a los dos antes mencionados. Es por ello, que tal vez Aguirre lo habría tomado como ataque y en esta ocasión decidió excluirlos.

En síntesis