Alexis Vega defendió a los no convocados de Toluca

Este martes ya se confirmó la lista de los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana para poder unirse al conjunto. Sin embargo, entre estos hubo un par de jugadores que no fueron contemplados por Javier Aguirre para poder asistir y seguramente podrían quedar hasta fuera del Mundial: Marcel Ruiz y Everardo López.

Publicidad

Cabe mencionar que en el caso de López, el jugador había sido considerado y no habría ningún problema con su llamado, pero no fue así, al final quedó renegado de la plantilla. El siguiente es Marcel, que aunque se esforzó con la posibilidad de que tuviera una rotura total del ligamento cruzado anterior para poder se considerado, no lo tomaron en cuenta.

Alexis Vega brindó apoyo

Es por ello que luego de darse a conocer esta noticia, Alexis Vega, quien sí está dentro de los elegidos por el “Vasco” salió en sus redes sociales compartiendo las cualidades de sus dos compañeros, como haciendo ver que debieron ser llamados en el Tricolor y no tener que esperar a lo que suceda en estos próximos días.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado. Diste una señal de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero, hermano. Siempre contigo (…) Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo que tienes un futuro brillante. Te quiero mil, carnal”. Alexis Vega

Publicidad

De acuerdo a lo mencionado después por David Medrano, el periodista de Azteca Deportes señala que aún hay posibilidad de que ambos sean considerados, ya que hay muchas situaciones que se pueden presentar, en caso de que mejore la salud de Marcel, sin problemas Aguirre podría buscar una oportunidad para integrarlo.

En síntesis

Marcel Ruiz y Everardo López quedaron fuera de la convocatoria de Javier Aguirre a México.

quedaron fuera de la convocatoria de a México. Alexis Vega expresó su apoyo y admiración hacia sus compañeros mediante sus redes sociales.

expresó su apoyo y admiración hacia sus compañeros mediante sus redes sociales. David Medrano informó que aún existe una posibilidad de integrar a Marcel Ruiz posteriormente.