El capitán de las 'Águilas' no aparece en la alineación para el duelo de esta tarde ante 'La Fiera'. El motivo.

El América concluirá este domingo su camino en la Leagues Cup 2026, disputando en Houston el partido por el tercer puesto de esta edición del torneo. Allí, el conjunto azulcrema se verá las caras ante León, un rival que viene teniendo un gran semestre en cuanto a resultados. Ambos buscarán terminar en el podio del certamen.

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Para este partido, contrariamente a una serie de especulaciones, Guillermo Almada mandará a la cancha lo mejor que tiene a disposición. No obstante, aunque jugarán los habituales titulares, Henry Martín no será titular en el América para enfrentar al León. Justo el capitán de las ‘Águilas’ se ausenta entre los elegidos de hoy.

En esta oportunidad, pese a que el ‘9’ quería jugar de arranque, el DT optó por darle minutos a Alejandro Cárdenas, el canterano que viene pidiendo pista con buenas actuaciones. Henry Martín estaba disponible y sin problemas físicos, pero Almada apostó por darle minutos al Coco, ya que no hay mucho en juego en este partido más que el honor.

Henry venía de ser titular en la semi [Foto: Getty]

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Por otra parte, más aún con la llegada de Miguel Borja, a Henry Martín le servirá para tener competencia en el puesto. El capitán sólo convirtió en 1 de sus últimos 6 juegos, y en ese único encuentro le anotó dos tantos al Juárez. En el resto no pudo marcar goles. Así, deberá luchar para ganarse la titularidad a corto plazo en el equipo.

Además del centrodelantero, Guillermo Almada rotará a Cota, Reyes, Sánchez y Violante, que estarán en el banquillo junto a Henry Martín. Por otra parte, figuras como Raphael Veiga y Brian Rodríguez sí serán de la partida ante León por el juego de Leagues Cup 2026. Cerrillo y Perea, dos de los refuerzos de verano, jugarán desde el inicio.

Con la ausencia de Henry Martín, esta es la alineación confirmada del América para medirse ante el León por el juego del tercer puesto de la Leagues Cup 2026: Fernando Tapia; Cristian Borja, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza; Edwin Cerrillo, Alan Cervantes; Oscar Perea, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Alejandro Cárdenas.