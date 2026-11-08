Alineaciones de León y Chivas por la Liga MX: formaciones probables

León recibe a Chivas este domingo 8 de noviembre desde las 20:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. León viene de caer 1-2 ante Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Chivas viene de ganarle 4-2 a Atlante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de León y Chivas
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Christopher Mora, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Daniel Arcila, Ismael Díaz, José Alvarado. DT: Javier Gandolfi.
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Roberto Alvarado. DT: Gabriel Milito.
Bajas y ausentes de León y Chivas
León:
- Luis Valadez (lesión en el pie)
- Ángel Estrada (ausencia)
Chivas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de León y Chivas: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 20:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio León
- Historial: 36 cruces — León ganó 12, Chivas ganó 16 y empataron 8
- Último antecedente: 19/03/2026: Chivas 5-0 León
- Próximo partido de León: vs. Santos Laguna, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Chivas: vs. Cruz Azul, domingo 22 de noviembre