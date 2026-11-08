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Alineaciones de León y Chivas por la Liga MX: formaciones probables

León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio León por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leon vs. Guadalajara, Liga MX
Leon vs. Guadalajara, Liga MX

León recibe a Chivas este domingo 8 de noviembre desde las 20:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio León. León viene de caer 1-2 ante Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Chivas viene de ganarle 4-2 a Atlante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de León y Chivas

León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Christopher Mora, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Daniel Arcila, Ismael Díaz, José Alvarado. DT: Javier Gandolfi.

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Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Roberto Alvarado. DT: Gabriel Milito.

Bajas y ausentes de León y Chivas

León:

  • Luis Valadez (lesión en el pie)
  • Ángel Estrada (ausencia)

Chivas:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de León y Chivas: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 20:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio León
  • Historial: 36 cruces — León ganó 12, Chivas ganó 16 y empataron 8
  • Último antecedente: 19/03/2026: Chivas 5-0 León
  • Próximo partido de León: vs. Santos Laguna, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Chivas: vs. Cruz Azul, domingo 22 de noviembre
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