Faitelson señala a Kevin Álvarez sobre Chino Huerta

Este sábado en el Clásico Capitalino hubo una confrontación entre Kevin Álvarez y César Huerta. Al final ninguno de los dos jugadores salió castigado por el silbante durante la pelea, ya que estaba analizando otras cuestiones en la discusión. Sin embargo, se generó mucha polémica por las declaraciones que se hicieron después del partido.

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Y es que al término del encuentro, Kevin habló con los medios y señaló la ineficacia del VAR, ya que le parecía injusto que no se le hubiera sacado la tarjeta roja al “Chino” después de que le dio un cabezazo, ya que por lo menos para él ameritaba la segunda tarjeta amarilla y por ende tendría que haberse ido expulsado del partido.

Faitelson en contra de Kevin Álvarez

Ante ello, el periodista de TUDN escuchó estas declaraciones, incluso las del propio Guillermo Almada en conferencia de prensa donde se señala de manera directa al arbitraje. Es por ello que David Faitelson utilizó su cuenta de Twitter para arremeter en contra del jugador del América por la queja que tuvo al final del encuentro.

“Exagera Kevin Álvarez. “El Chino” Huerta le recarga la frente y luego sale toda la capacidad histrionica del lateral americanista. Fue una bronca general. Expulsar a un futbolista era injusto y de paso arruinaba el espectáculo… Que no lloren los americanistas por lo que no pudieron hacer en la cancha. Pumas fue mejor.” David Faitelson

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Para el periodista pese a que hubo una agresión, entiende que de los dos lados hubo cierta molestia y que además la manera en la que Álvarez se tira al césped hizo que tampoco fuera tan creíble. Por lo que terminó por señalar al cuadro azulcrema frente al buen juego que tuvo Pumas y destacó que César Arturo Ramos hizo bien al no expulsar.

En síntesis