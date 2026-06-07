El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 5 días para el inicio del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.
A solo cuatro días del debut, el conjunto al mando de Javier Aguirre apuntala los últimos detalles por el gran debut en el certamen internacional. En las últimas horas, se reveló la posible alineación que el Vasco pondría para iniciar el viaje con el pie derecho.
🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽— Gibrán Araige (@GibranAraige) June 7, 2026
Mañana lluviosa en el Centro de Alto Rendimiento🌧️⚽️🇲🇽
Estamos a 4 días del debut del Tri vs Sudáfrica 🇿🇦
¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR?
¿Quién falta? ¿Quién sobra?
Los leo…👀 pic.twitter.com/j8DW4JOWJw
El periodista Gibrán Araige, insider de TUDN del combinado nacional, publicó la siguiente alineación a través de un posteo en sus redes sociales. En cuanto al esquema, sería un 4-3-3 ofensivo para dominar el compomiso ante, a priori, el rival más débil del grupo.
En cuanto a la formación revelada no hay muchas sorpresas pero si se destaca la presencia de Brian Gutiérrez, quien fue uno de los jugadores que más aprovechó su 2026, dado que logró hacerse notar tras arribar a Chivas en este primer semestre del 2026. Con menos de 10 partidos en el Tri se colaría ni más ni menos que en un debut mundialista.
La alineación de la Selección Mexicana vs. Sudáfrica
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Brian Gutiérrez
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
Los tres partidos de México en la fase de grupos
- Jueves 11 de junio – México vs. Sudáfrica
- Sede: Estadio Azteca, estadio Ciudad de México
- Hora: 13:00 (CDMX)
- Miércoles 18 de junio – México vs. Corea del Sur
- Sede: Estadio Akron, Guadalajara
- Hora: 19:00 (CDMX)
- Martes 24 de junio – República Checa vs. México
- Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
- Hora: 19:00 (CDMX)
En síntesis
- Javier Aguirre prepararía el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026.
- Esquema 4-3-3 es la posible táctica de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.
- Brian Gutiérrez destaca en la alineación titular con menos de 10 partidos disputados.