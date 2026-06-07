El director técnico mexicano tendría lista la alineación del Tri para enfrentar a los Bafana-Bafana en el debut de certamen internacional.

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 5 días para el inicio del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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A solo cuatro días del debut, el conjunto al mando de Javier Aguirre apuntala los últimos detalles por el gran debut en el certamen internacional. En las últimas horas, se reveló la posible alineación que el Vasco pondría para iniciar el viaje con el pie derecho.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Mañana lluviosa en el Centro de Alto Rendimiento🌧️⚽️🇲🇽



Estamos a 4 días del debut del Tri vs Sudáfrica 🇿🇦



¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR?



¿Quién falta? ¿Quién sobra?



Los leo…👀 pic.twitter.com/j8DW4JOWJw — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 7, 2026

El periodista Gibrán Araige, insider de TUDN del combinado nacional, publicó la siguiente alineación a través de un posteo en sus redes sociales. En cuanto al esquema, sería un 4-3-3 ofensivo para dominar el compomiso ante, a priori, el rival más débil del grupo.

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En cuanto a la formación revelada no hay muchas sorpresas pero si se destaca la presencia de Brian Gutiérrez, quien fue uno de los jugadores que más aprovechó su 2026, dado que logró hacerse notar tras arribar a Chivas en este primer semestre del 2026. Con menos de 10 partidos en el Tri se colaría ni más ni menos que en un debut mundialista.

La alineación de la Selección Mexicana vs. Sudáfrica

Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Brian Gutiérrez

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Los tres partidos de México en la fase de grupos

Jueves 11 de junio – México vs. Sudáfrica Sede: Estadio Azteca, estadio Ciudad de México

Hora: 13:00 (CDMX) Miércoles 18 de junio – México vs. Corea del Sur Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 19:00 (CDMX) Martes 24 de junio – República Checa vs. México Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Hora: 19:00 (CDMX)

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En síntesis