¡México es Campeón! El Tri Sub-20 derrota a Estados Unidos en el Premundial

Este domingo se llevó a cabo el México vs Estados Unidos en la Final del Premundial Sub 20 de la Concacaf, donde el conjunto de Álex Diego se llevó el campeonato tras vencer a su máximo rival de la Confederación con un 2-0. La escuadra tricolor se impuso en su casa llevándose tres de los mayores premios de la competencia.

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Desde luego que el primero es obtener el campeonato, pero el hecho de haber clasificado a la Semifinal ante Canadá, el equipo ya aseguró su pase al Mundial de Uzbekistán/ Azerbaiyán en 2027 y además con su llegada a esta final ante los de las Barras y las Estrellas lograron llevarse su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Los goles del campeonato para México

La victoria de esta noche en el Coloso de Santa Úrsula fue gracias al delantero Cristóbal Alfaro, quien fue clave con su anotación en la Semifinal y ahora fue quien colgó el doblete que le permitió a México llevarse la victoria. Su primera anotación fue en el minuto 28 cuando el futbolista alcanzó a cabecear el balón y marcar ese 1-0.

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#Sub20 | ¡Qué bien juegas, Alfaro! 😤🇲🇽



Aquí está el primero de nuestros goles de esta tarde.#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/UNAvJJ4pbO — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 10, 2026

Pero en la segunda mitad apareció de nueva cuenta, el mexicano aprovechó un error del arquero estadounidense quien soltó el balón, por lo que Alfaro, que estaba entre los dos defensas alcanzó a cabecear de nueva cuenta para consagrar el segundo tanto. Al principio se pensaba que uno de los rivales metió el pie y lo había lesionado, pero todo quedó en sólo una molestia.

¡Otra vez Alfaro, otra vez de cabeza! ✈️ pic.twitter.com/3EhYkzHz03 — Concacaf (@Concacaf) August 10, 2026

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De esta manera el equipo nacional se corona campeón de esta competencia tras sólo recibir una anotación. Ahora el jugador del Atlante, Cristóbal Alfaro llegará como uno de los héroes de la escuadra para ser por lo menos considerado por Miguel Herrera, ya que demostró que tiene muy buena calidad y lo demostró en momentos importantes.

En síntesis