Este miércoles 3 de diciembre comienzan las semifinales de la Liga MX. Toluca se enfrenta con Rayados, mientras que Cruz Azul y Tigres lucharán por un lugar en la final de la Liguilla. En ambos casos se espera que sean grandes partidos por la jerarquía que tienen los cuatro equipos.

Los Diablos Rojos tienen el gran objetivo de ser bicampeones de la Liga MX. Para eso deberán eliminar a Rayados, que viene de superar al América en los cuartos de final. Si logran avanzar, Toluca se verá las caras ya sea con Cruz Azul o con Tigres en la final.

En la previa a la ida del miércoles ante Rayados, Jesús Gallardo reveló que prefiere que Tigres elimine a Cruz Azul por un motivo en particular: “Sobre la final primero que nada esperemos que lleguemos nosotros, y después que ojalá Tigres elimine a Cruz Azul porque quiero pasar Navidad con mi familia“, dijo entre risas el defensa.

Jesús Gallardo declaró eso debido a que, en caso de que La Máquina avance a la final, el partido de ida tendría que llevarse a cabo el 25 de diciembre porque Cruz Azul tiene que viajar a disputar la Copa Intercontinental 2025 y esto provocaría una demora en el Apertura 2025.

Jesús Gallardo quiere ser bicampeón con Toluca (Getty Images)

Cruz Azul disputa la Copa Intercontinental por ser campeón de la Concachampions y jugará el próximo 10 de diciembre contra Flamengo, equipo brasileño que se coronó en la Copa Libertadores el sábado pasado al vencer por 1-0 a Palmeiras.

Jesús Gallardo sobre la semifinal ante Rayados

Por otro lado, Jesús Gallardo opinó sobre los partidos que se vienen ante Rayados: “El primer partido allá en Monterrey va a ser muy importante, sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido pero sí se puede perder. Vamos a tratar de hacer un buen partido, cerrar líneas y aprovechar las oportunidades que tengamos”.

“Creemos que podemos luchar por el campeonato, es la idea que tenemos desde el inicio del torneo, más ahora que estamos un poco más cerca. Vamos a tratar de pelear al 100%, el equipo está muy tranquilo“, concluyó el defensa de Toluca en la previa a la semifinal.

