El jugador de Toluca al que Alexis Vega le prohibió lanzar el último penal: ”Lo quería patear, pero…”

Es un hecho: Toluca derrotó a Tigres UANL en la definición por penales y se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX, defendiendo el título que ya se había adjudicado en el semestre anterior al derrotar al Club América en mayo. Los dirigidos por Antonio Mohamed fueron los grandes candidatos desde la fase regular del certamen y revalidaron el mote de favoritos este domingo.

En todas las portadas aparecerá el rostro de Alexis Vega, quien jugó infiltrado tras no recuperarse correctamente de una lesión muscular y decretó la victoria de los Diablos Rojos al ser el autor del último gol en la tanda de los penales. El dueño del gafete no estaba asignado para ejecutar el lanzamiento definitivo y reveló qué compañero le solicitó tomar la responsabilidad de dicho disparo.

Jesús Gallardo buscó ser el verdugo de Tigres UANL (Getty Images)

”Jesús Gallardo lo quería patear luego de que fallara Ángel Correa, pero era mi responsabilidad como capitán. Ensayo mucho los penales, tenía confianza en mí”, confesó el atacante de los Choriceros en zona mixta, frente a los medios de comunicación, minutos después de consumarse el título 12 para su equipo.

Alexis Vega le dio un nuevo título de Liga MX a Toluca

Ingresó a los 80 minutos por Jesús Angulo y fue el líder de Toluca dentro del campo de juego. Con el resultado global en pardas, Alexis Vega guio a sus compañeros hacia una nueva estrella con mucho esfuerzo y con la templanza para depositar dos goles de penal dentro de la portería de Nahuel Guzmán.

”Físicamente no estaba muy bien. Llevaba un par de semanas sin entrenar con mis compañeros, pero este es el amor que le tengo al Toluca. Me infiltré para poder estar aquí y sabía que corría un riesgo muy grande de que la lesión se agravara. Ahorita estoy anestesiado, no siento nada, pero mañana vamos a ver cómo amanecemos”, agregó el capitán de los Diablos Rojos post triunfo.

