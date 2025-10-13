Es tendencia:
La FMF tendría decidido el futuro de Javier Aguirre tras México 0-4 Colombia: ”Aunque patalee”

La decisión de la Federación Mexicana de Futbol con el director técnico de México tras la dura goleada sufrida ante los Cafeteros.

Por Agustín Zabaleta

Por el primer amistoso de Fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana sufrió una debacle total y cayó goleada por 4-0 ante Colombia en Estados Unidos. Una derrota fuerte que mueve los cimientos del ciclo de Javier Aguirre a solo ocho meses del inicio del Mundial 2026.

Con ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene muy en claro el futuro del entrenador del Tri. Así lo dio a conocer el periodista Miguel Ángel Arizpe: “De que puede la FMF hacerlo, puede hacerlo, sin duda, pero no lo hará. Así tal cual me lo dejó claro alguien con peso en la Federación Mexicana de Futbol y en la Selección Nacional“.

Y agregó a su explicación: “Por más que la gente patalee, por más que comentaristas exijan y/o sugieran que El Vasco se vaya, el entrenador nacional continuará en su puesto hasta el día que quede eliminada la selección en la Copa del Mundo del 2026″.

Tweet placeholder
Los argumentos que le fueron otorgados desde la FMF, y que compartió, fueron: que tiene contrato, que es un proceso, que tiene la confianza de los dirigentes, que los jugadores lo apoyan, que está haciendo una buena labor y que es el indicado.

Para cerrar, añadió de manera lapidaria: “Así es que señores, gente que apoya al Tri, aficionados que terminan tristes cuando pierde la Selección, para la otra piensa bien tu reacción porque lo que pidas o quieras le importa nada a los dirigentes“.

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

El equipo tendrá revancha pronto y la semana próxima se enfrentará a Ecuador, equipo comandado por el argentino Sebastián Beccacece. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

