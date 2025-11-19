El presente de la Selección Mexicana es realmente preocupante. El Tri no responde dentro del campo de juego y las dudas crecen a medida que se acerca el Mundial 2026, donde además serán anfitriones. El empate 0-0 ante Uruguay dejó un sabor amargo y encendió las alarmas, sobre todo porque días después los sudamericanos fueron goleados 5-1 por Estados Unidos. La sensación general es que México no está compitiendo al nivel que debería.

Lejos de corregir el rumbo, el equipo volvió a sufrir otro golpe. Esta vez, Paraguay se impuso por 2-1 y profundizó el mal momento del conjunto dirigido por Javier Aguirre. El Tri cerró el año con seis partidos consecutivos sin ganar y con señales futbolísticas que no invitan al optimismo. La afición no ocultó su molestia: tanto en el primer encuentro como en el segundo, los jugadores fueron abucheados por la falta de respuestas.

En este contexto, crecen las voces que aseguran que el ciclo de Aguirre está terminado. Muchos consideran que no debería ser el técnico en el torneo más importante, y menos cuando México será local. La selección no muestra mejorías y la presión cada vez es mayor, algo que ya se siente tanto en la cancha como fuera de ella.

Uno de los que alzó la voz fue Sergio Dipp. El periodista de ESPN dejó en claro que el Tri necesita un cambio urgente y que aún están a tiempo de tomar decisiones fuertes si realmente quieren competir en el Mundial. Su postura generó debate, pero también encontró apoyo entre los seguidores que piden una renovación inmediata.

Los elegidos por Dipp para salvar a México

Dipp señaló directamente que México necesita otro liderazgo y mencionó a tres entrenadores que, en su opinión, podrían revertir este presente. Según él, ya es momento de “darle las gracias” a Javier Aguirre y apostar por alguien capaz de reactivar al equipo en poco tiempo, algo que consideran imprescindible de cara al 2026.

“¡André Jardine, Antonio Mohamed o Ricardo Ferretti! Ellos pueden evitar otro ridículo de México en el Mundial”, escribió en sus redes sociales. Con ese mensaje, dejó claro que ve en estos técnicos la experiencia, carácter y capacidad para rescatar a la Selección Mexicana y evitar que el próximo Mundial se convierta en otra frustración para el país.

