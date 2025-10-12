La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial Sub-20 2025 luego de perder por 2-0 ante Argentina en el marco de los cuartos de final. Pese a no ser su mejor partido, el Tri cerró una destacada actuación, donde sobrevivió al “Grupo de la Muerte” y eliminó al anfitrión Chile.

Fue un duro golpe para las ilusiones de los jóvenes futbolistas mexicanos. Entre los más afectados por la eliminación destacó Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano y actual jugador de los Xolos, de apenas 16 años, quien no pudo contener laslágrimas al término del encuentro.

Luego del final, Mora permaneció de pie sobre el césped, visiblemente conmovido mientras los jugadores argentinos celebraban su clasificación. Las cámaras captaron el momento en que el mediocampista mexicano rompió en llanto, reflejando la frustración.

Ahora, un día después de la eliminación, el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir una publicación. Recordó algunos de los momentos más significativos vividos durante el torneo con las imágenes y con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”.

Con la eliminación del Tri, los jugadores regresarán a sus clubes. En el caso de Mora, el volante se reportará con la Jauría, que se enfrentará a Puebla tras la Fecha FIFA. El jugador ayudará a su equipo para que ingrese a la etapa de playoffs.

¿Cuándo vuelven a jugar Xolos y Gilberto Mora por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos estará visitando a la Franja tras el final de la Fecha FIFA el próximo viernes 17 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.