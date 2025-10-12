Por el primer amistoso internacional, jugado en territorio norteamericano, la Selección Mexicana cayó goleada por 4-0 ante Colombia, un resultado muy duro para los dirigidos por Javier Aguirre. En el mismo, se dio un hecho particular que llamó la atención.

James Rodríguez, hoy en León, tuvo un buen encuentro pese a que no pudo anotar. Jugó 68 minutos y brilló como el capitán de su combinado nacional, incluso se despechó otorgando un par de asistencias para los goles de sus compañeros.

Sin embargo, una de las acciones polémicas del cotejo tuvo lugar al final del primer tiempo, donde un posible penalti pudo haber sido marcado a favor del Tri. Pese a ello, el árbitro decidió que la jugada no ameritaba la pena máxima y todo continuó.

Ante esta decisión, un grupo de jugadores mexicanos reclamó al juez por su determinación. El colegiado no hizo caso a estos comentarios y los futbolistas del Tri se retiraron de la escena. Allí apareció el ex Real Madrid, quien había estado cerca monitoreando la situación.

Allí, la estrella colombiana reclamó al árbitro la actitud de los integrantes de la Selección Mexicana, apreciándose en un video que lo captó cómo mencionó “Hablan mucho”, en referencia a lo sucedido. El video se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas.

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

El equipo tendrá revancha pronto y la semana próxima se enfrentará a Ecuador, equipo comandado por el argentino Sebastián Beccacece. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.