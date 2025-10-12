La Selección Mexicana sufrió una durísima derrota ante Colombia en el amistoso internacional disputado este domingo en Estados Unidos. Fue un 4-0 lapidario que encendió todas las alarmas pensando en el Mundial del próximo año. El conjunto cafetero fue superior de principio a fin y dejó en evidencia muchas debilidades del equipo dirigido por Javier Aguirre, que no logra encontrar un funcionamiento sólido ni una idea clara de juego.

Aunque se trató de un encuentro amistoso, el resultado no pasó desapercibido. Para muchos, fue una cachetada de realidad. Mientras Colombia mostró solidez y contundencia, México lució perdido, sin reacción y con serios problemas tanto defensivos como ofensivos. Ahora, el equipo deberá preparar su próximo partido ante Ecuador, el martes por la noche, con mucha presión encima.

Las críticas no tardaron en llegar. Tanto aficionados como analistas comenzaron a cuestionar la continuidad de Javier Aguirre al frente del Tri. La preocupación es evidente: con menos de un año para el Mundial, el equipo no transmite confianza y parece no estar listo para competir al máximo nivel. Muchos ya no ven a Aguirre como el indicado para encarar el torneo.

Uno de los comentarios más duros vino del periodista Juan Carlos Zúñiga, quien no se guardó nada tras la goleada. En su análisis, fue claro y directo al señalar que la etapa de Javier Aguirre debería darse por terminada, y que la Federación debe tomar decisiones drásticas de inmediato.

Los entrenadores que propuso Zúñiga

“La FMF y los dueños deben de darle las gracias a Javier Aguirre, darle sus boletos para la inauguración y tan tan. Llegó el momento de dar un golpe en la mesa, el comisionado Mikel Arriola debe elegir entre Mohamed y Jardine”, expresó Zúñiga, encendiendo el debate en redes sociales y en el mundo futbolístico.

“Javier Aguirre no debe dirigir a México en el Mundial. Sus amigos con micrófono saldrán a defenderlo, pero ayer su etapa terminó”, agregó, proponiendo a André Jardine del América y Antonio Mohamed de Toluca como los nombres más aptos para asumir el reto de dirigir a la Selección Mexicana en el máximo escenario del futbol.

