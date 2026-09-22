La Selección Mexicana volvería a jugar un partido en Monterrey después de 8 años

Este sábado comienza oficialmente el ciclo de la Selección Mexicana con Rafa Márquez en un amistoso contra Colombia.

Este sábado la Selección Mexicana jugará su primer partido oficial desde el inicio del ciclo de Rafa Márquez como entrenador. El Tri se enfrentará con Colombia y el juego se llevará a cabo en el Estadio M&T Bank de Baltimore.

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Los cuatro amistosos de México de esta Fecha FIFA se disputarán en territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre el Tri jugará como local por los cuartos de final de la Concacaf Nations League y el Gigante de Acero de Rayados se asoma como posible sede.

De acuerdo a lo informado por Claro Sports, la Selección Mexicana se presentaría el próximo 17 de noviembre en el Estadio BBVA para el partido de vuelta de la competición nombrada, todavía con rival a confirmar.

Cabe destacar que México se clasificó directamente a los cuartos de final por ser uno de los mejores preclasificados de Concacaf y a partir de esta Fecha FIFA se disputa la Fase de Grupos para definir a las selecciones que avanzan a la próxima ronda.

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Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026 en el Gigante de Acero (Getty Images)

El último partido de México en Monterrey

El Tri no juega un partido en Monterrey desde el 11 de octubre de 2018, día en el que México le ganó por 3-2 a Costa Rica en un amistoso que se disputó en el Estadio Universitario, el recinto de Tigres. Ese encuentro fue dirigido de manera interina por ‘Tuca’ Ferretti.

El Estadio Azteca no estará disponible para esas fechas debido a que el Coloso de Santa Úrsula en esa época será utilizado por la NFL para albergar el juego entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, por eso es que el Tri busca otra sede.

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En síntesis