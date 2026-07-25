Así fue el penal de Gil Mora en Xolos que revivió la magia de Raúl Jiménez

Este viernes el conjunto de Xolos de Tijuana consiguió el resultado ante León con una anotación de Gilberto Mora de tiro penal. La escuadra sumó otros tres puntos en la Jornada 2 y con ello logró meterse como el líder de la competencia de manera momentánea.

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Pero más allá de lograr esto y lo visto en la Copa del Mundo, el jugador consiguió hacer algo de los que algunos aficionados se dieron cuenta luego de la anotación de que su técnica es muy parecida a la de Raúl Jiménez para poder cobrar los tiros desde el manchón penal.

¿Gil Mora, el heredero de Raúl Jiménez?

Y es que hay que mencionar que esa técnica de la “paradinha” ha sido una de las que se ha aludido al delantero del Wolverhampton. Tras el tanto que le anotó a Óscar García, puede verse cómo hace la pausa cuando va a tirar y le cambia el rumbo al arquero.

De esta manera, los seguidores han empezado a pensar que después de que Raúl y Gil estuvieran juntos en la Selección Mexicana habría aprendido esa técnica para poder conseguir la anotación de esta manera, aunque también ha tenido a otro maestro.

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Antes de irse al Mundial, Mora ya cobró un penal a lo panenka y en esa ocasión, Sebastián Abreu dio a conocer que ya estuvo con él practicando este tipo de tiros, ya que eran una especialidad del “Loco”, es por ello que estas bases también le funcionaron.

En síntesis