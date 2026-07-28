Los Felinos perdieron a su director técnico pero también la oportunidad de hacer el fichaje bomba del mercado de pases.

No caben dudas que son horas acalarodas y complicadas en el mundo de Tigres UANL por la sorpresiva salida del director técnico Guido Pizarro y su fuerte carta de despedida. Ahora, la directiva del club debe responder para encontrar a su sucesor y encausar el rumbo.

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Sin embargo, también en las últimas horas se conoció que el club buscó un fichaje para esta misma ventana de transferencias y se trató ni más ni menos que el delantero Raúl Jiménez, que también fue buscado por América pero terminó firmando en Wolverhampton tras su salida de Fulham.

"Yo tengo la información que Tigres tuvo la intención de fichar a Raúl Jiménez en este mercado de fichjes" 🐺🐯



🎙️: @edutorresr pic.twitter.com/khOr2IGSqD — RG La Deportiva (@rg690) July 28, 2026

Así lo informó el periodista Edu Torres en RG La Deportiva: “A mí una vez un directivo de Club Tigres que me lo topé en los alrededores del estadio me dijo ‘¿Qué te parecería el Lobo?’. Yo dije, ‘¿Qué estás hablando? ¿Estás bien?’ y me dijo, ‘Raúl Jiménez ¿Qué te parecería?’“.

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Y continuó: “O sea Tigres en algún momento, y esto sí es información, Tigres en algún momento tuvo la intención de traer Raúl Jiménez para este mercado pero obviamente Raúl lo sedujo más la idea romántica y que tiene mucho más sentido obviamente de regresar a Wolverhampton“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante nacido en México fue parte de 43 compromisos del cuadro blanco, siendo titular en 31 de los mismos. Anotó 10 goles y realizó 3 asistencias. No fue titular indiscutido y ahora el conjunto inglés le abrió la puerta de salida.

En síntesis

Guido Pizarro dejó la dirección técnica de Tigres UANL publicando una carta de despedida.

dejó la dirección técnica de Tigres UANL publicando una carta de despedida. Tigres UANL buscó fichar al delantero Raúl Jiménez en esta ventana de transferencias.

buscó fichar al delantero Raúl Jiménez en esta ventana de transferencias. Raúl Jiménez firmó con Wolverhampton tras salir del Fulham, rechazando también al América.