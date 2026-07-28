Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Tigres UANL

No solo Guido Pizarro: Tigres UANL también perdió al fichaje estrella de la Liga MX

Los Felinos perdieron a su director técnico pero también la oportunidad de hacer el fichaje bomba del mercado de pases.

Tigres UANL perdió a Guido Pizarro y el fichaje estrella de la Liga MX
© Getty ImagesTigres UANL perdió a Guido Pizarro y el fichaje estrella de la Liga MX

No caben dudas que son horas acalarodas y complicadas en el mundo de Tigres UANL por la sorpresiva salida del director técnico Guido Pizarro y su fuerte carta de despedida. Ahora, la directiva del club debe responder para encontrar a su sucesor y encausar el rumbo.

Sin embargo, también en las últimas horas se conoció que el club buscó un fichaje para esta misma ventana de transferencias y se trató ni más ni menos que el delantero Raúl Jiménez, que también fue buscado por América pero terminó firmando en Wolverhampton tras su salida de Fulham.

+ Seguinos en

Así lo informó el periodista Edu Torres en RG La Deportiva: “A mí una vez un directivo de Club Tigres que me lo topé en los alrededores del estadio me dijo ‘¿Qué te parecería el Lobo?’. Yo dije, ‘¿Qué estás hablando? ¿Estás bien?’ y me dijo, ‘Raúl Jiménez ¿Qué te parecería?’“.

Y continuó: “O sea Tigres en algún momento, y esto sí es información, Tigres en algún momento tuvo la intención de traer Raúl Jiménez para este mercado pero obviamente Raúl lo sedujo más la idea romántica y que tiene mucho más sentido obviamente de regresar a Wolverhampton“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante nacido en México fue parte de 43 compromisos del cuadro blanco, siendo titular en 31 de los mismos. Anotó 10 goles y realizó 3 asistencias. No fue titular indiscutido y ahora el conjunto inglés le abrió la puerta de salida.

Ver también

Guido Pizarro presentó la renuncia y dejó de ser el DT de Tigres UANL: los detalles

En síntesis

  • Guido Pizarro dejó la dirección técnica de Tigres UANL publicando una carta de despedida.
  • Tigres UANL buscó fichar al delantero Raúl Jiménez en esta ventana de transferencias.
  • Raúl Jiménez firmó con Wolverhampton tras salir del Fulham, rechazando también al América.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones