La Selección Mexicana ya comenzó a pensar en su próximo amistoso internacional contra Corea del Sur por la fecha FIFA de septiembre tras el empate 0-0 ante Japón en Oakland. El conjunto nacional contará con la chance de mostrar una mejor versión tras su deslucida actuación ante los nipones que sembró preocupación pensando en el Mundial 2026.

Una de las incidencias principales en el Oakland Coliseum fue la expulsión de César Montes, quien a pocos minutos del final del partido vio la roja a instancias del VAR tras una infracción de último recurso contra el delantero Ayase Ueda. Sin embargo, esto no impedirá que el defensa central de 28 años será elegible para el próximo juego del Tri.

Esto se debe a que al tratarse de un partido amistoso, y no oficial, la expulsión no implica suspensión al siguiente partido. Por lo tanto, Javier Aguirre podrá optar por volver a confiar en el futbolista de Lokomotiv de Moscú para armar la zaga central junto a Johan Vásquez en el duelo ante los Tigres de Asia.

Cabe destacar que el nacido en Hermosillo, Sonora, disputó 62 encuentros con la Selección Mexicana, anotando cuatro goles y asistiendo en tres oportunidades pese a su posición en el campo de juego. Bajo el mando del Vasco Aguirre fueron 14 juegos con tres tantos.

Edson Álvarez, en duda para el juego ante Corea del Sur

Uno de los que sí está en duda para el cotejo ante Corea del Sur es Edson Álvarez. El centrocampista de 27 años fue reemplazado a los 32 minutos del primer tiempo del partido contra Japón por una molestia muscular y podría no viajar a Nashville junto al resto de la delegación mexicana. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que dé cuenta de la gravedad de este episodio.

Vale recordar que en junio del 2024, jugando para el Tri ante Jamaica por la Copa América de Estados Unidos, el futbolista del Fenerbahce turco sufrió un desgarro en la parte posterior de su muslo izquierdo que lo mantuvo fuera de las canchas por tres meses.

¿Cuando, dónde y a qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?

El amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Corea del Sur se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a las 19:00 horas del centro de México en el Geodis Park de Nashville. Será el 15° encuentro entre ambos equipos en un historial que presenta dominio azteca con ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas.

