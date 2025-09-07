Hirving Lozano volvió a sumar minutos con la playera de la Selección Mexicana en lo que fue el amistoso del Tri frente a Japón de este sábado. El equipo de Javier Aguirre igualó 0-0 con el equipo asiático en lo que fue un partido aburrido y con pocas ocasiones en general.

El amistoso fue anodino y la Selección Mexicana recibió críticas por eso. La lesión de Edson Álvarez, el regreso de Chucky, los minutos de Germán Berterame y la expulsión de César Montes fueron los hechos más importantes del empate del Tri frente a Japón.

ver también Javier Aguirre fue sincero tras el empate 0-0 ante Japón: “No fuimos superiores, tenemos que mejorar”

Un año y medio después de su regreso, Hirving Lozano se mostró contento de volver a jugar con México: “Claro que sí, tenía muchas ganas de regresar a la selección. Gracias a Dios me dieron la oportunidad, Javier me dio la oportunidad y bueno, aprovecharla. Hay que trabajar duro, hay que hacer buenas actuaciones y seguir trabajando”.

Publicidad

Publicidad

El último partido de Chucky había sido en marzo de 2024 frente a Estados Unidos por la final de la Concacaf Nations League. Por otro lado, el actual jugador de San Diego FC analizó el amistoso con Japón y las dificultades que le presentó el conjunto asiático.

Hirving Lozano en el amistoso contra Japón (Imago7)

“La verdad que son muy buena selección, tienen jugadores importantes, muy buenos, con mucha calidad, y bueno, creo que nos enfrentamos a una selección que siempre es mundialista, ahora tienen buenos jugadores. Tuvimos oportunidades de meter, tanto ellos como nosotros, y creo que Javier nos va a decir en la semana qué tenemos que mejorar”, comentó Hirving Lozano.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después del empate con Japón de este sábado, ahora la Selección Mexicana se enfrentará este martes 9 de septiembre con Corea del Sur, otro rival asiático. El conjunto liderado por Heung-Min Son viene de ganarle por 2-0 a Estados Unidos, por lo que el Tri deberá tener cuidados.