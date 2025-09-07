Como suele suceder en todos los casos, en el arco mediático se mezclan puntos de vista diferentes y perspectivas cruzadas sobre diferentes temas. Y Javier Aguirre, un personaje histórico en el futbol mexicano, no está exento de esa diversidad de opiniones: mientras que tiene grandes adeptos, también existen otros quienes no le tienen tanto aprecio.

Uno de los que integra este segundo grupo es David Faitelson, que desde el momento de la elección del entrenador sostuvo que la consideraba una decisión equivocada, platicando con el periódico del viernes. El periodista había expresado en su momento que no le atraía su forma de jugar ni tampoco que se volviese a buscar a un nombre del pasado en lugar de cambiar y renovar.

Esa postura del controversial conductor televisivo se mantiene hasta el día de hoy, y la ha ratificado en las últimas horas: el reportero tuvo duras palabras contra el ‘Vasco’ este domingo, después del empate 0-0 entre México y Japón por un amistoso internacional. Faitelson se vislumbró muy a disgusto con lo visto en el campo y atribuyó la responsabilidad al estratega.

Javier Aguirre, señalado tras la última actuación de su equipo [Foto: Getty]

De lo observado en la igualdad de la Selección Mexicana, el panelista de TUDN trató al DT de ‘conservador’, poco ambicioso o defensivo, cualidades que también le había atribuido tiempo atrás. Para el periodista, el ‘Tri’ debería jugar de otra manera con los jugadores que tiene y se lo hizo saber al estratega de manera pública y en un tono ciertamente sarcástico.

“Es lo que hay… Un equipo que corre, mete la pierna, se defiende y que carece de talento e ideas claras en zonas decisivas del ataque…Vamos, un cuadro al más puro estilo de Javier Aguirre. ¿Con esto alcanza? Para ciertas cosas, sí, pero para lo que ha buscado eternamente el futbol mexicano, no…”, sentenció David Faitelson en su cuenta de la red social ‘X’ (ex Twitter), generando un sinfín de interacciones entre los fanáticos.

De esta manera, Faitelson advierte a México a un año del Mundial 2026, asegurando que jugando de esta manera y sin proponer un futbol más ofensivo y vertical, las posibilidades de hacer una buena actuación en la Copa del Mundo se reducen considerablemente. Al mismo tiempo, Javier Aguirre hizo su propia profunda autocrítica, y el tiempo dirá si el periodista y el entrenador pueden recuperar su relación luego de la cita mundialista que se viene.