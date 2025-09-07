En un partido que dejó muy poca tela para cortar, México igualó sin goles ante Japón en el primero de los dos amistosos internacionales que tenía agendados para esta jornada FIFA. El ‘Tri’ enfrentó a un rival decente y competitivo, que estará en la próxima cita mundialista, pero no dejó satisfecha a su afición en la noche de sábado en Oakland.

Luego del empate en los Estados Unidos, los fanáticos de la Selección Mexicana no quedaron conformes con el rendimiento del equipo, especialmente por un aspecto puntual: la falta de gol ante oponentes que sí le pueden tocar en una Copa del Mundo. Mientras que en Copa Oro le ha marcado a países ‘menores’, en duelos directo le ha costado más.

Consecuentemente con lo que los simpatizantes en general manifestaron en las redes sociales, las portadas de los periódicos mexicanos también expresaron preocupación por el nivel del ‘Tri’ ante los nipones. Prácticamente ninguno de los portales tituló con un lado más optimista el encuentro protagonizado por los dirigidos por Javier Aguirre.

México y Japón no se lastimaron en el amistoso [Foto: Getty]

Ya en las últimas horas, David Faitelson había mostrado ‘resignación’ con el juego colectivo de México, asegurando que el equipo no tiene un techo mucho mayor y que es una escuadra limitada y sin gran margen de mejora. Y las tapas mediáticas se mantuvieron en esa línea ‘estoicista’, con descripciones bastante en sintonía unas con otras en torno al amistoso de anoche.

Definiciones de portada como “No hay más que esto” o “Esto es lo que hay” se repitieron entre las primeras planas de la prensa en la mañana de este domingo. Los periodistas y las redacciones, que también sienten como aficionados, pocas aristas positivas tomaron del partido ante Japón y se quedaron con ese amargo sabor de boca por la escasez de peso en ofensiva.

Aunque los equipos se diseñan desde la defensa hacia la delantera empezando por una portería sólida y con valla invicta, es una realidad que los juegos se ganan con goles y, aunque tiene a un intratable centroatacante como Raúl Jiménez, el sistema todavía no termina de engranar para que todo el colectivo pueda generar los tantos que necesita la Selección.

Las primeras portadas de los periódicos mexicanos del domingo:

