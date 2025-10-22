¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub-17 con México?

Gilberto Mora es la gran sensación del futbol mexicano en la actualidad por el nivel que supo mostrar desde los 16 años. El mediocampista que cumplió 17 hace unos días atrás, ya es noticia en el mundo del futbol.

Si bien ya venía mostrando grandes cosas en su club, Xolos de Tijuana, y también en la Selección Mexicana mayor, lo que hizo en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 terminó de dejar en claro que es un diamante en bruto que tiene un enorme futuro por delante.

Gil Mora ya despertó la atención de los grandes equipos de Europa y si bien no hay ofertas formales, no se descarta la posibilidad de que emigre una vez que cumpla 18 años. Los equipos son: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, entre otros.

En su momento se pensó que el mediocampista podía disputar el Mundial Sub-17 con México que empieza el próximo 5 de noviembre en Qatar, pero finalmente se confirmó que no irá, ya que se quedará a disputar la etapa final del Apertura 2025 con Tijuana y su objetivo es jugar el Mundial 2026 con la mayor.

Convocados al Mundial Sub-17

Porteros:

Abdon Turrubiates (León)

Matías Velázquez (Santos Laguna)

Santiago López (Toluca)

Defensas:

Jhonnatan Grajales (Chivas)

Michael Corona (León)

José Navarro (Pachuca)

Adrián Villa (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Ian Olvera (Xolos)

Medios:

Íñigo Borgio (CD Leganés)

Gael García (Chivas)

Óscar Pineda (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez (FC Juárez)

Alexander Hernández (León)

Jorge Sánchez (Rayados)

Delanteros:

Luis Gamboa (Atlas)

Alex Gutiérrez (Cruz Azul)

José Mancilla (Pumas)

Aldo De Nigris (Rayados)

Máximo Reyes (Santos Laguna)

Lucca Vuoso (Santos Laguna)

Partidos de México en el Mundial Sub-17

México vs. Corea del Sur – martes 4 de noviembre, 7:00 am de la CDMX

– martes 4 de noviembre, 7:00 am de la CDMX México vs. Costa de Marfil – viernes 7 de noviembre, 8:45 am de la CDMX

– viernes 7 de noviembre, 8:45 am de la CDMX Suiza vs. México – lunes 10 de noviembre, 6:30 am de la CDMX

