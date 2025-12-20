Alfredo Talavera fue un portero que antes de dejar el futbol mexicano dejó muy buenos momentos en cada uno de sus equipos. De sus más recientes oportunidades lo pudimos ver en el FC Juárez, Pumas y Toluca, dejando ver la experiencia que siempre lo ha respaldado en cada una de esas etapas en la Liga MX.

Sin embargo, aunque parecía que aún podía tener un equipo más, la realidad es que todo se le complicó y poco se supo de lo que fue su desempeño después de estos últimos duelos. Fue hasta hace unas semanas que se podía ver contenido en sus redes sociales con su fundación dando consejos tanto técnicos como de superación personal.

Todo esto, desde luego, enfocada a su labor como portero. Pero este sábado se dio a conocer algo demasiado inesperado y es que el arquero mexicano tendría una revancha en el futbol nacional después de todo este tiempo, pero con un cargo que nadie tenía contemplado, ya que pasado el Mundial 2026 tendría esta oportunidad.

El nuevo cargo de Alfredo Talavera

De acuerdo con el periodista de TUDN, Gibrán Araige, después de confirmarse que después de la Copa del Mundo, Javier Aguirre dejará el cargo de DT a Rafael Márquez, el auxiliar de éste último sería nada más y nada menos que su entrañable amigo, Andrés Guardado, pero eso no sería todo, sino que contemplarían a Talavera.

El cancerbero mexicano se quedaría como el entrenador de porteros de la Selección Nacional. Así con su reaparición en redes sociales, Talavera también regresaría al futbol de nuestro país, ahora formando parte de un equipo donde ya estuvo bajo los tres postes y que seguramente tendrá la oportunidad de brindar liderazgo y experiencia.

En síntesis