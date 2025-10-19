Es tendencia:
¿Cómo quedó Gilberto Mora? Se conoció el jugador que se quedó con la Bota de Oro del Mundial Sub-20 2025

La posición del joven futbolista de Xolos en la carrera por la Bota de Oro del certamen internacional juvenil en Chile.

Por Agustín Zabaleta

La posición de Gilberto Mora en la carrera por la Bota de Oro del Mundial Sub-20 2025
© Luis Cano/JAM MEDIALa posición de Gilberto Mora en la carrera por la Bota de Oro del Mundial Sub-20 2025

Con goles de Yassir Zabiri por duplicado, Marruecos venció 2-0 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital chilena, y se coronó campeón del Mundial Sub-20 2025. Es el primer título para los africanos en esta división.

Horas de sueño, alimentos clave y muchas actividades: así es la rutina del éxito de Gilberto Mora para ser un crack mundial

Horas de sueño, alimentos clave y muchas actividades: así es la rutina del éxito de Gilberto Mora para ser un crack mundial

Con su doblete, el joven marroquí alcanzó al estadounidense Benjamín Cremaschi y al colombiano Neiser Villarreal en la tabla de goleadores. Sin embargo, el marroquí lo hizo en 7 partidos, mientras que los dos primeros en 5 y 6 duelos respectivamente.

Tweet placeholder

De esa manera, el africano fue Bota de Bronce por haber hecho 5 goles pero en más partidos. En tanto, Cremaschi se quedó con la Bota de Oro y Villarreal con la Bota de Plata. Cerca quedó Alejo Sarco de Argentina con 4 anotaciones. Y luego varios jugadores con 3 dianas.

Allí aparece Gilberto Mora, que con 3 gritos en 5 cotejos es el de mejor promedio a raíz de que los argentinos Mateo Silvetti y Maher Carrizo, y el francés Andrea Le Bogne los hicieron en 6 compromisos, uno más que el joven mexicano de 17 años que redondeó un gran torneo a nivel personal.

Antonio Mohamed expresó su admiración hacia Gilberto Mora: “Me encanta”

Los máximos goleadores del Mundial Sub-20 2025

  • Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) – 5 goles en 5 partidos
  • Neiser Villarreal (Colombia) – 5 goles en 6 partidos
  • Yassir Zabiri (Marruecos) – 5 goles en 7 partidos
  • Lucas Michal (Francia) – 5 goles en 7 partidos
  • Alejo Sarco (Argentina) – 4 goles en 7 partidos
  • Gilberto Mora (México) – 3 goles en 5 partidos
  • Mateo Silvetti (Argentina) – 3 goles en 6 partidos
  • Andrea Le Borgne (Francia) – 3 goles en 6 partidos
  • Maher Carrizo (Argentina) – 3 goles en 6 partidos
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
