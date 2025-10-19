Con goles de Yassir Zabiri por duplicado, Marruecos venció 2-0 a Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital chilena, y se coronó campeón del Mundial Sub-20 2025. Es el primer título para los africanos en esta división.

Con su doblete, el joven marroquí alcanzó al estadounidense Benjamín Cremaschi y al colombiano Neiser Villarreal en la tabla de goleadores. Sin embargo, el marroquí lo hizo en 7 partidos, mientras que los dos primeros en 5 y 6 duelos respectivamente.

De esa manera, el africano fue Bota de Bronce por haber hecho 5 goles pero en más partidos. En tanto, Cremaschi se quedó con la Bota de Oro y Villarreal con la Bota de Plata. Cerca quedó Alejo Sarco de Argentina con 4 anotaciones. Y luego varios jugadores con 3 dianas.

Allí aparece Gilberto Mora, que con 3 gritos en 5 cotejos es el de mejor promedio a raíz de que los argentinos Mateo Silvetti y Maher Carrizo, y el francés Andrea Le Bogne los hicieron en 6 compromisos, uno más que el joven mexicano de 17 años que redondeó un gran torneo a nivel personal.

Los máximos goleadores del Mundial Sub-20 2025