Después de la tristeza que significó no haber podido llegar más lejos en la cita mundialista, la Selección de México se prepara para jugar amistosos en esta fecha FIFA. Comienza el proceso de Rafael Márquez sucediendo a Javier Aguirre, y el ‘Tri’ disputará cuatro partidos pero en calidad de no-oficiales a modo de puesta a punto.

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Ahora bien, en esta ventana internacional de septiembre, otros equipos competirán en la Concacaf Nations League 2026-27, mientras que México no lo hará. Otros seleccionados importantes como Costa Rica, Honduras, Jamaica o Guatemala debutarán en esta mega-jornada FIFA en el torneo continental con duelos de alto vuelo.

Sin embargo, la Selección Mexicana no verá actividad oficial en esa competición y hay un motivo concreto. Es que el ‘Tri’ se ganó su boleto directo a los cuartos de final y no tiene que jugar la fase de grupos donde están participando los demás cuadros. El combinado nacional se “salteará” una ronda y entra directamente en la siguiente ronda del torneo.

México es el campeón defensor de la CONCACAF [Foto: Getty]

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México obtuvo la posibilidad de no tener que jugar la fase de grupos del certamen por su lugar en Ranking CONCACAF, al igual que Estados Unidos, Canadá y Panamá. Estas son las cuatro selecciones mejor ubicadas en ese listado continental, por lo cual por reglamento se dan el lujo de no ser parte de la instancia inicial de la campaña.

De este modo, mientras México y estos otros tres seleccionados no juegan la fase de grupos, las 37 selecciones siguientes del ranking jugarán en esta ventana la primera ronda. Son 12 equipos de la “Liga A” (los otros cuatro son los mencionados que se saltean), 16 equipos de la “Liga B” y 9 equipos de la “Liga C” de la Concacaf Nations League 2026-27.

Bajo estas circunstancias, el equipo de Rafa Márquez se estrenará en noviembre en el torneo, momento en el que disputará los cuartos de final con rival a confirmar. La serie será a ida y vuelta, durante la fecha FIFA que se celebrará entre el día 9 y el día 17. Mientras tanto, se preparará para ello con amistosos en la ventana de septiembre-octubre.