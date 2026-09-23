Repasa la agenda futbolera con los juegos que se transmitirán durante la jornada en nuestro país.

Luego de un último fin de semana común y corriente, donde cada liga funcionó con normalidad, esta semana inicia una nueva fecha FIFA de selecciones nacionales. Muchos equipos y torneos pararán de competir por un tiempo, mientras que otros por calendario se verán obligados a jugar aunque con bajas por el receso.

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Ahora bien, como las jornadas FIFA suelen iniciar formalmente los días jueves, habrá poca actividad HOY miércoles 23 de septiembre para ver partidos por TV en México. De los seleccionados que cuentan con compromisos internacionales para el parón, a casi ninguno le toca ponerse a trabajar en el día de la fecha y eso afecta la programación.

De lo poco destacado para sintonizar por televisión en territorio mexicano este miércoles será la reanudación de la CONCACAF Nations League, con triple cartelera para hoy. El torneo en el que México se estrenará algunos meses más adelante regresa para la disputa de la fase previa donde se definen nuevos clasificados y eliminados.

La Nations League 2026-27 continúa este miércoles.

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Qué partidos ver HOY miércoles 23 de septiembre por TV en México:

En este listado, el desglose completo de la programación de encuentros que serán transmitidos por algún canal o plataforma este miércoles:

CONCACAF Nations League:

Turks and Cocos Islands vs. Montserrat: 13.00 horas por CONCACAF Go.

Bahamas vs. Saint Martin: 14.00 horas por CONCACAF Go.

Aruba vs. Antigua y Barbuda: 17.00 horas por CONCACAF Go.

UEFA Champions League Femenina:

Servette FC Chenois vs. Olympique Lyon: 10.45 horas por TVC Deportes.

OH Leuven vs. AS Roma: 10.45 horas por TVC Deportes 2.

FC Barcelona vs. París FC: 13.00 horas por TVC Deportes.

Chelsea vs. Austria Wien: 13.00 horas por TVC Deportes 2.

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Mundial Sub-20 Femenino:

Italia vs. España: 07.00 horas por TUDN y ViX.

Corea del Norte vs. Colombia: 10.30 horas por TUDN y ViX.

Primera División de Perú: