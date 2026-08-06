La tecnología lanzó su pronóstico en torno a las posibilidades de los 'Felinos' en las dos fechas que quedan.

Pumas UNAM comprometió seriamente sus posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria de la Leagues Cup 2026, luego del traspié en el estreno ante Charlotte FC. La derrota en el comienzo de la competición coloca al cuadro auriazul en el fondo de la tabla de los equipos mexicanos con 0 puntos y complica su panorama.

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En este contexto, le preguntamos a la tecnología sobre los partidos que le quedan a los ‘Universitarios’ y las chances que tiene el equipo de meterse en cuartos. La Inteligencia Artificial lanzó su predicción sobre si clasificará o no el conjunto de Esteban Solari a la próxima etapa del certamen y los resultados que tendrá por delante.

Según el cálculo de la supercomputadora en base a más de veinte factores, Pumas UNAM se meterá en cuartos de final luego de hacer cartón lleno en los próximos cruces. La IA no confía porque no tiene alma pero sí las matemáticas y probabilidades le dan que los ‘Felinos’ podrán conseguir el boleto a la siguiente instancia del torneo.

La IA apuesta por Pumas para cuartos [Foto: Getty]

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El modelo de prueba indica que le ganarán por 2-0 a Cincinnati y por 3-1 a Columbus Crew, logrando dos victorias en sus dos próximas presentaciones oficiales. Después del olvidable estreno en la Leagues Cup 2026, Pumas podría dar vuelta la historia con un par de triunfos que mejorarían su escenario en el certamen internacional.

Consiguiendo estos resultados, los dirigidos por el Tano Solari cerrarían la fase de liga con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, 5 goles a favor y 4 en contra. Así, entraría como 4° en la zona de equipos mexicanos, con diferencia de gol +1, por detrás de Cruz Azul, Toluca y Tigres, eliminando por ejemplo a América, Chivas y Rayados.

La predicción de la IA sostiene que, si todo se da de acuerdo a los marcadores que especula la tecnología, Pumas enfrentaría a Inter Miami en la próxima ronda del certamen. Será un camino duro el que tendrá que atravesar el elenco de CU, pero que la supercomputadora anticipa que contará con futuro más allá de esta primera fase.