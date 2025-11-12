América no está mostrando su mejor versión desde hace rato y quedó muy lejos de ser ese equipo que supo ser tricampeón del futbol mexicano con André Jardine al mando. El entrenador brasileño y los jugadores lo saben, pero así y todo siguen compitiendo en el futbol mexicano.

Más allá de que la fase regular no fue la esperada, las Águilas terminaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y ahora piensan en la Liguilla. Su próximo rival será Rayados de Monterrey por los Cuartos de Final del Apertura 2025, en busca de llegar a otra semifinal y demostrar que los playoffs siguen siendo su fuerte, a pesar de no pasar por su mejor momento futbolístico.

Mientras tanto, el que encendió la polémica con sus declaraciones fue el Tuca Ferretti, que actualmente es panelista en ESPN y que no dudó en dar su punto de vista sobre el América. No es la primera vez que el ex Tigres y Cruz Azul apunta contra al americaniso.

El experimentado entrenador aseguró que el conjunto azulcrema tuvo suerte con el cruce que le tocó y dejó claro qué rival, según él, pudo complicar mucho más que los regios a los dirigidos por Jardine.

¿Qué dijo Tuca Ferretti?

“Lo mejor que le pasó al América fue quedar contra Monterrey y no contra las Chivas en Liguilla”, reveló Ferretti en el programa y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Justamente el Rebaño Sagrado atraviesa un buen presente, algo que el propio Tuca destacó, y por eso cree que el América se salvó de enfrentarlo en esta instancia decisiva. Las palabras del exentrenador encendieron el debate en redes y en la previa de unos Cuartos de Final que prometen ser apasionantes.