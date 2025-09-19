¿A cuántos sets son los partidos de la Laver Cup 2025?

Desde este viernes 19 al domingo 21 de septiembre se lleva a cabo la Laver Cup 2025. Este torneo de exhibición de tenis, el cual se disputó por primera vez en 2017 y es organizado por la empresa de Roger Federer, se juega en el Chase Center de California.

En el torneo se enfrentan el Equipo de Europa frente al Equipo Mundial. En el primero los integrantes son Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Por el otro lado, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca y Reilly Opelka integran el combinado mundial.

¿A cuántos son los sets de los partidos?

La cantidad de partidos depende de cómo se den los distintos resultados. En 2024, por ejemplo, se disputaron 9 singles y 3 dobles. Más allá de esto, cada encuentro se disputa al mejor de tres sets con tiebreaks. En caso de que haya igualdad en sets, en el tercero no se disputa un set normal sino que se define en un supertiebreak a 10 puntos.

Cada tenista debe jugar al menos un partido individual en los primeros dos días, pero ningún jugador puede disputar más de dos singles durante todo el fin de semana. Además, 4 de esos 6 tenistas deben disputar al menos un dobles. Por esta razón, el capitán de cada equipo debe gestionar los encuentros que afronta cada integrante.

Durante varias ediciones el capitán del Equipo Mundial fue John McEnroe, pero ahora fue reemplazado por Andre Agassi y el vice es Pat Rafter, mientras que en el Equipo Europa el nuevo capitán es Yannick Noah, quien sustituye a Bjorn Borg, y el vice es Tim Henman.

El dinero para el ganador

Cada tenista recibe una “tarifa de aparición” por participar del evento, pero el premio principal solo se lo llevarán los jugadores del equipo ganador. Cada integrante recibirá 250 mil dólares por coronarse en la Laver Cup 2025 que se disputa en California.