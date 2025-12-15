Antonio Mohamed volvió a dejar en claro por qué es uno de los entrenadores más importantes en la historia del futbol mexicano. Después de haber ganado cuatro títulos con cuatro clubes distintos, el Turco logró algo todavía más especial: conquistar un bicampeonato con Toluca, confirmando su enorme vigencia y capacidad para competir al máximo nivel.

La final ante Tigres fue tan dramática como inolvidable. En varios pasajes parecía que el título se le escapaba de las manos, pero los Diablos Rojos resistieron, reaccionaron y terminaron imponiéndose para levantar su campeonato número 12 de Liga MX. Con este logro, Toluca alcanzó a Chivas como el segundo club más ganador del país, solo por detrás del América.

Una vez terminado el partido, Mohamed habló con los medios y sorprendió al enviarle un mensaje directo a la afición de Rayados de Monterrey, un club al que siempre manifestó un cariño especial.

El entrenador recordó viejas heridas y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Traigo esa espina clavada, lo de la Final Regia. Esto fue una caricia. Se lo dedico a la gente de Monterrey, quién te dice que el destino nos pone de vuelta en ese lugar”, expresó.

No fue la primera vez que el Turco dejó entrever ese deseo. Días atrás ya había reconocido que Monterrey sigue ocupando un lugar importante en su carrera y en su corazón: “México no, ya pasó para mí. Monterrey siempre está en mi radar y en mi corazón. Hoy tengo contrato con Toluca, soy feliz acá, pero quién te dice en unos años”, había declarado.

Mohamed va por más en Toluca

Más allá de los rumores sobre su futuro, Mohamed fue claro respecto al presente de Toluca. El entrenador aseguró que el equipo no se conforma con lo conseguido y que el objetivo es seguir creciendo. Para él, este bicampeonato no es un punto final, sino un nuevo punto de partida.

“Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más. Estamos mentalizados en seguir ganando”, afirmó en conferencia de prensa. Un mensaje contundente que funciona como advertencia para el resto de los equipos del futbol mexicano y que confirma que Toluca quiere seguir siendo protagonista.

