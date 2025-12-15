Toluca se coronó como el nuevo campeón del futbol mexicano tras una final vibrante contra Tigres en el Nemesio Díez. Los Diablos Rojos lograron el bicampeonato gracias a un desempeño sólido y consistente a lo largo del torneo, dejando en claro que son un equipo con hambre de títulos.

Uno de los grandes artífices de este éxito fue Paulinho, el goleador portugués que lideró la tabla de goleo del certamen. Sus tantos, sumados al decisivo gol en la final, fueron fundamentales para que Toluca alzara nuevamente el trofeo. Con su nivel mostrado durante toda la temporada, ahora su nombre suena fuerte para la Selección de Portugal rumbo al Mundial 2026.

En entrevista con TUDN, Paulinho expresó su deseo de participar en la máxima cita mundialista: “Voy a hacer todo para jugar el Mundial con mi país y, si se me da, poder disputar un partido con Portugal en México”, comentó el delantero europeo.

El atacante también habló sobre la conquista del título: “Se logró con mucho trabajo, con mucha unión, el grupo se entregó por completo a este trofeo. Sabíamos que ser primeros nos iba a ayudar mucho, ya que nos permitió jugar el segundo partido en casa, con nuestra gente. Estamos muy felices y ahora toca celebrar”, afirmó Paulinho.

Los números de Paulinho en Toluca son impresionantes

48 goles

10 asistencias

4 títulos

68 partidos

Bicampeón de Liga MX

Campeón del Campeón de Campeones

Campeón de la Campeones Cup

Tricampeón de goleo de la Liga MX

Goles en cuartos, semifinales y final de Liga MX

Balón de Oro al mejor delantero, máximo goleador y mejor jugador de la Liga MX