Antonio Mohamed sigue haciendo historia en el fútbol mexicano. El entrenador argentino consiguió el bicampeonato con Toluca y sumó su quinto título personal desde que dirige en la Liga MX, consolidándose como uno de los estrategas más exitosos del país.

Sin embargo, no todo fueron festejos después de la victoria en penales ante Tigres. El técnico tuvo un tenso cruce con periodistas, entre ellos Mauricio Imay y David Faitelson, que rápidamente desató un intenso debate en redes sociales sobre su comportamiento tras el triunfo.

El periodista que no se guardó nada y apuntó directamente contra el Turco fue David Faitelson, quien en sus redes sociales lo calificó con tres palabras contundentes: “majadero, altanero y mal educado”. La crítica del comunicador no pasó desapercibida y generó amplio debate entre aficionados y medios.

El fuerte descargo de Faitelson

Faitelson detalló lo sucedido: “Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya comportado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista, y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca, que estaba a solo unos metros…”.

El periodista agregó que lo sucedido con Mohamed evidenció un comportamiento preocupante: “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral. Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer cuando, con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo. Me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda…”.

Faitelson cerró su descargo con una contundente comparación: “Gran entrenador, sí, pero tan primitivo como un ‘barra brava’”. El episodio dejó claro que, más allá del título, Mohamed sigue generando polémica y debate en el futbol mexicano, mezclando su éxito con actitudes que no pasan desapercibidas para la prensa y la afición.

En síntesis

Antonio Mohamed consiguió el bicampeonato con Toluca y alcanzó su quinto título en México.

