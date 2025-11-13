Este jueves 13 de noviembre se definió el Grupo Jimmy Connors del ATP Finals 2025. En el torneo de tenis que se lleva a cabo en Turín, Carlos Alcaraz venció a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 y se aseguró terminar primero en la zona al ganar los tres partidos.
Pero este no fue un triunfo más para el español debido a que, gracias a la victoria frente al italiano, Carlos Alcaraz recuperó el #1 del ranking y se aseguró terminar la temporada como el número uno del mundo pase lo que pase en el ATP Finals 2025.
El español había vuelto a ser el #1 del ranking ATP luego de ser campeón en el US Open 2025, pero luego Jannik Sinner lo recuperó al coronarse en el Masters 1000 de París y ante la temprana eliminación de Carlos Alcaraz. Sin embargo, el nacido en Murcia tenía una última oportunidad que aprovechó.
Con su victoria ante Lorenzo Musetti y al avanzar a la semifinal del torneo, Carlos Alcaraz quedó con 11650 puntos en el ranking en la actualidad. Y Jannik Sinner como máximo podía llegar a las 11500 unidades en caso de ser campeón del ATP Finals 2025.
Carlos Alcaraz en el partido ante Lorenzo Musetti (Getty Images)
Esta es la segunda vez que Carlos Alcaraz terminará una temporada como el número uno del mundo. La primera oportunidad se le dio en 2022, año en el que el nacido en Murcia ganó el primer Grand Slam de su carrera al obtener el US Open de dicha edición.
Por otro lado, todavía puede haber más cambios en el ranking una vez que finalice el ATP Finals, sobre todo en el top10 y en los tenistas que aún compiten en el torneo y que no se llaman Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, como es el caso de Taylor Fritz, Alex De Minaur o Félix Auger-Aliassime.
El top 20 del Ranking ATP
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Carlos Alcaraz
|11650
|2
|Jannik Sinner
|10400
|3
|Alexander Zverev
|5160
|4
|Novak Djoković
|4830
|5
|Taylor Fritz
|4135
|6
|Alex de Minaur
|4135
|7
|Félix Auger-Aliassime
|4045
|8
|Lorenzo Musetti
|4040
|9
|Ben Shelton
|3970
|10
|Jack Draper
|2990
|11
|Alexander Bublik
|2870
|12
|Casper Ruud
|2835
|13
|Daniil Medvedev
|2760
|14
|Alejandro Davidovich Fokina
|2635
|15
|Holger Rune
|2590
|16
|Andrey Rublev
|2520
|17
|Jiří Lehečka
|2325
|18
|Karen Khachanov
|2320
|19
|Jakub Mensik
|2180
|20
|Tommy Paul
|2100
En síntesis
- Carlos Alcaraz recuperó el #1 del ranking ATP tras vencer a Lorenzo Musetti.
- Con este triunfo, Alcaraz asegura terminar la temporada como número uno del mundo por segunda vez en su carrera.
- Carlos Alcaraz todavía espera por su rival en la semifinal del ATP Finals 2025.