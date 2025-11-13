Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Así quedó el Ranking ATP tras la victoria de Carlos Alcaraz ante Musetti por el ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz recuperó el número uno del mundo del ranking luego de vencer a Lorenzo Musetti este jueves por el ATP Finals.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Carlos Alcaraz recuperó el número uno del mundo
© Getty ImagesCarlos Alcaraz recuperó el número uno del mundo

Este jueves 13 de noviembre se definió el Grupo Jimmy Connors del ATP Finals 2025. En el torneo de tenis que se lleva a cabo en Turín, Carlos Alcaraz venció a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 y se aseguró terminar primero en la zona al ganar los tres partidos.

Publicidad

Pero este no fue un triunfo más para el español debido a que, gracias a la victoria frente al italiano, Carlos Alcaraz recuperó el #1 del ranking y se aseguró terminar la temporada como el número uno del mundo pase lo que pase en el ATP Finals 2025.

El español había vuelto a ser el #1 del ranking ATP luego de ser campeón en el US Open 2025, pero luego Jannik Sinner lo recuperó al coronarse en el Masters 1000 de París y ante la temprana eliminación de Carlos Alcaraz. Sin embargo, el nacido en Murcia tenía una última oportunidad que aprovechó.

Con su victoria ante Lorenzo Musetti y al avanzar a la semifinal del torneo, Carlos Alcaraz quedó con 11650 puntos en el ranking en la actualidad. Y Jannik Sinner como máximo podía llegar a las 11500 unidades en caso de ser campeón del ATP Finals 2025.

Publicidad
Carlos Alcaraz en el partido ante Lorenzo Musetti (Getty Images)

Carlos Alcaraz en el partido ante Lorenzo Musetti (Getty Images)

Esta es la segunda vez que Carlos Alcaraz terminará una temporada como el número uno del mundo. La primera oportunidad se le dio en 2022, año en el que el nacido en Murcia ganó el primer Grand Slam de su carrera al obtener el US Open de dicha edición.

Por otro lado, todavía puede haber más cambios en el ranking una vez que finalice el ATP Finals, sobre todo en el top10 y en los tenistas que aún compiten en el torneo y que no se llaman Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, como es el caso de Taylor Fritz, Alex De Minaur o Félix Auger-Aliassime.

Publicidad

El top 20 del Ranking ATP

¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz por la semifinal del ATP Finals 2025?

ver también

¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz por la semifinal del ATP Finals 2025?

PosiciónTenistaPuntos
1Carlos Alcaraz11650
2Jannik Sinner10400
3Alexander Zverev5160
4Novak Djoković4830
5Taylor Fritz4135
6Alex de Minaur4135
7Félix Auger-Aliassime4045
8Lorenzo Musetti4040
9Ben Shelton3970
10Jack Draper2990
11Alexander Bublik2870
12Casper Ruud2835
13Daniil Medvedev2760
14Alejandro Davidovich Fokina2635
15Holger Rune2590
16Andrey Rublev2520
17Jiří Lehečka2325
18Karen Khachanov2320
19Jakub Mensik2180
20Tommy Paul2100

En síntesis

  • Carlos Alcaraz recuperó el #1 del ranking ATP tras vencer a Lorenzo Musetti.
  • Con este triunfo, Alcaraz asegura terminar la temporada como número uno del mundo por segunda vez en su carrera.
  • Carlos Alcaraz todavía espera por su rival en la semifinal del ATP Finals 2025.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
O’Neal, sin piedad contra Lakers por la dura derrota ante el Thunder
NBA

O’Neal, sin piedad contra Lakers por la dura derrota ante el Thunder

Así quedó la tabla del Grupo F de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Portugal
Eliminatorias UEFA

Así quedó la tabla del Grupo F de las Eliminatorias UEFA tras la derrota de Portugal

No ocultó su enojo: la reacción de CR7 tras ser expulsado en Irlanda-Portugal
Eliminatorias UEFA

No ocultó su enojo: la reacción de CR7 tras ser expulsado en Irlanda-Portugal

La estadística que descarta a un equipo de la Liguilla para ser campeón del Apertura 2025
Liga MX

La estadística que descarta a un equipo de la Liguilla para ser campeón del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo