¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz por la semifinal del ATP Finals 2025?

Carlos Alcaraz afronta este jueves 13 de noviembre su tercer y último partido del Round Robin del ATP Finals 2025. Más allá de que todavía tiene que jugar frente a Lorenzo Musetti, el español ya aseguró su lugar en la semifinal de la competición organizado en Turín.

El nacido en Murcia le ganó 7-6 (5) y 6-2 a Alex De Minaur y luego venció por 6-7 (2) 7-5 y 6-3 a Taylor Fritz para sellar su clasificación a la semifinal del ATP Finals 2025. Ahora este jueves Carlos Alcaraz definirá si termina primero o segundo en el Grupo Jimmy Connors del torneo de tenis.

¿Cuándo y contra quién juega Carlos Alcaraz en la semifinal?

Si bien Carlos Alcaraz ya está en semifinales, el español aún no sabrá cuál será su rival una vez que finalice su partido con Lorenzo Musetti. Esto se debe a que tiene que esperar a que se disputen los encuentros de este viernes, día en el que jugarán Jannik Sinner contra Ben Shelton y Alexander Zverev contra Félix Auger-Aliassime.

Por lo pronto, el español ya sabe que jugará ante Jannik Sinner, Alexander Zverev o Félix Auger-Aliassime este sábado 15 de noviembre con horario a confirmar. Si Carlos Alcaraz vence a Lorenzo Musetti, el de Murcia recuperará el #1 del ranking ATP y se asegurará terminar la temporada en lo más alto de la clasificación.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los favoritos del ATP Finals (Getty Images)

Al igual que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ya está clasificado a la semifinal del ATP Finals después de derrotar a Félix Auger-Aliassime y a Alexander Zverev. Sin embargo, todavía existe una posibilidad de que el italiano no termine primero en el Grupo Bjorn Borg.

El mundo del tenis espera por la posible final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el ATP Finals. Sería el último partido de la temporada del tenis y ambos volverían a verse las caras de manera oficial después de disputar la final del US Open 2025.

