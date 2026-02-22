Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO la previa del Pumas vs. Rayados: alineaciones confirmadas de ambos equipos

Sigue el minuto a minuto del Pumas vs Rayados de este domingo.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE PUMAS

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Adalberto Carrasquilla
  • Álvaro Angulo
  • Alan Medina
  • Pedro Vite
  • Jordan Carrillo
  • Robert Morales
  • Juninho
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE RAYADOS

  • Luis Cárdenas
  • Ricardo Chávez
  • Fidel Ambriz
  • Víctor Guzmán
  • Iker Fimbres
  • Oliver Torres
  • Daniel Aceves
  • Luis Reyes
  • Sergio Canales
  • Luca Orellano
  • Uros Djurdjevic

BIENVENIDOS AL EN VIVO DEL PUMAS VS RAYADOS

Gracias por acompañarnos en Bolavip México para vivir la previa y el minuto a minuto de este encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

Por Marilyn Rebollo

Sigue en vivo el Pumas vs Rayados del Clausura 2026

Este domingo Pumas que se mantiene invicto en el torneo recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Rayados de Monterrey, quien ha tenido altibajos en este Clausura 2026. El resultado de este encuentro podría ser clave para el equipo auriazul que busca mantenerse con su buena racha y sobre todo en la parte alta de la tabla general.

Hasta el momento, los de Efraín Juárez son el lugar seis de la tabla general con 12 unidades, por lo que una victoria los volvería a mandar al tercer puesto. Mientras que los de Doménec Torrent son el octavo sitio, apenas en la línea de los clasificados con apenas 10 unidades; una victoria los pondría en el lugar seis del torneo.

