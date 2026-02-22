Gracias por acompañarnos en Bolavip México para vivir la previa y el minuto a minuto de este encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

Este domingo Pumas que se mantiene invicto en el torneo recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Rayados de Monterrey, quien ha tenido altibajos en este Clausura 2026. El resultado de este encuentro podría ser clave para el equipo auriazul que busca mantenerse con su buena racha y sobre todo en la parte alta de la tabla general.

Hasta el momento, los de Efraín Juárez son el lugar seis de la tabla general con 12 unidades, por lo que una victoria los volvería a mandar al tercer puesto. Mientras que los de Doménec Torrent son el octavo sitio, apenas en la línea de los clasificados con apenas 10 unidades; una victoria los pondría en el lugar seis del torneo.