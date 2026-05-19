La lesión en la muñeca derecha lo dejó a Carlos Alcaraz sin Roland Garros y sin Wimbledon. La posible fecha de regreso.

La lesión de Carlos Alcaraz le ha generado más dificultades de lo esperado. Después de tener que anunciar su baja de Roland Garros 2026 por la cual no podrá defender la corona, ahora el español confirmó que tampoco jugará Wimbledon.

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“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, escribió Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

Cabe recordar que el tenista se lesionó la muñeca derecha durante su partido frente a Otto Virtanen de la primera ronda del ATP 500 de Barcelona, más precisamente el pasado 14 de abril.

El anuncio de Carlos Alcaraz en sus redes sociales (X)

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Por este motivo, el actual número 2 del mundo tuvo que bajarse del Masters 1000 de Madrid, de Roma y de Roland Garros. Y ahora anuncia que no podrá competir en la gira de hierba y especialmente en Wimbledon, donde se coronó en dos oportunidades.

¿Cuándo podría volver Carlos Alcaraz?

Aunque no hay una fecha estimada, se presupone que el regreso de Carlos Alcaraz será después de Wimbledon. Por lo tanto, el español podría volver en el Masters 1000 de Canadá, torneo que se disputa del 2 al 12 de agosto.

Si el numero 2 del mundo no llega para esa fecha, entonces el Masters 1000 de Cincinnati, el cual se lleva a cabo del 13 al 23 de agosto podría ser otro torneo posible para el regreso de Carlos Alcaraz.

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En síntesis