A qué hora juega HOY Novak Djokovic vs. Dino Prižmić en el Masters 1000 de Roma

Después de tres meses sin jugar por lesión, Novak Djokovic vuelve este viernes en el Masters 1000 de Roma.

Novak Djokovic vuelve a jugar al tenis este viernes después de dos meses sin hacerlo. El serbio se enfrenta con el croata Dino Prizmic por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, el último torneo antes del inicio de Roland Garros 2026.

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El último partido de Novak Djokovic hasta este viernes fue en marzo, cuando perdió con Jack Draper por 6-4 4-6 y 6-7 (5) por los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El serbio logró recuperarse de una lesión que lo venía aquejando y regresó al circuito.

¿A qué hora juega Novak Djokovic?

El partido de Novak Djokovic contra Dino Prizmic comenzará a las 09:00hs (CDMX) aproximadamente. La jornada de este viernes en Roma ha estado demorada por lluvia y algunos partidos tuvieron que suspenderse cuando ya habían comenzado.

El encuentro de Novak Djokovic frente al croata es el tercero programado en la pista central del Foro Itálico de Roma. Una vez que termine el juego entre Alexander Zverev y Daniel Altmaier, el actual número 4 del mundo volverá a disputar un partido.

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México : 09:00hs aproximadamente

: 09:00hs aproximadamente Argentina : 12:00hs aproximadamente

: 12:00hs aproximadamente Estados Unidos (ET) : 11:00hs aproximadamente

: 11:00hs aproximadamente España: 17:00hs aproximadamente

La lesión de Novak Djokovic

Novak Djokovic tuvo que ponerle un freno a la temporada por una lesión en el hombro derecho. Por esta razón, el serbio se perdió varios torneos importantes como el Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid.

No obstante, el máximo ganador de títulos de Grand Slam llegó a tiempo para probarse en Roma y tomar algo de ritmo de cara a Roland Garros, torneo que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio.

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En síntesis