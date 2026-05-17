Jannik Sinner y Casper Ruud se enfrentaron este domingo 17 de mayo por la final del Masters 1000 de Roma. El italiano era el gran favorito en la previa y el tenista le pudo dar la alegría a los aficionados locales.
Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-4 y 6-4 a Casper Ruud. El partido fue parejo dadas las circunstancias, pero el actual número uno del mundo siempre se mostró superior al noruego y no sufrió sobresaltos para coronarse en el Foro Itálico.
Jannik Sinner levantó el título en su país por primera vez en su carreray el italiano sigue haciendo historia ya que acaba de sumar su quinto Masters 1000 de la temporada de manera consecutiva. Carlos Alcaraz, actualmente lesionado, sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.
El ranking ATP tras la final en Madrid
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Jannik Sinner
|14700
|2
|Carlos Alcaraz
|11960
|3
|Alexander Zverev
|5705
|4
|Novak Djokovic
|4710
|5
|Félix Auger-Aliassime
|4060
|6
|Ben Shelton
|4030
|7
|Taylor Fritz
|3770
|8
|Daniil Medvedev
|3760
|9
|Alex de Minaur
|3665
|10
|Alexander Bublik
|3230
|11
|Lorenzo Musetti
|3115
|12
|Flavio Cobolli
|2790
|13
|Andrey Rublev
|2740
|14
|Jiri Lehecka
|2715
|15
|Karen Khachanov
|2320
|16
|Luciano Darderi
|2260
|17
|Casper Ruud
|2185
|18
|Valentin Vacherot
|2103
|19
|Arthur Fils
|2040
|20
|Learner Tien
|1940