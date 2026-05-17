Jannik Sinner se consagró por primera vez en Roma después de derrotar a Casper Ruud. Así quedó la clasificación del ranking.

Jannik Sinner y Casper Ruud se enfrentaron este domingo 17 de mayo por la final del Masters 1000 de Roma. El italiano era el gran favorito en la previa y el tenista le pudo dar la alegría a los aficionados locales.

Publicidad

Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-4 y 6-4 a Casper Ruud. El partido fue parejo dadas las circunstancias, pero el actual número uno del mundo siempre se mostró superior al noruego y no sufrió sobresaltos para coronarse en el Foro Itálico.

Jannik Sinner levantó el título en su país por primera vez en su carreray el italiano sigue haciendo historia ya que acaba de sumar su quinto Masters 1000 de la temporada de manera consecutiva. Carlos Alcaraz, actualmente lesionado, sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.

El ranking ATP tras la final en Madrid

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 14700 2 Carlos Alcaraz 11960 3 Alexander Zverev 5705 4 Novak Djokovic 4710 5 Félix Auger-Aliassime 4060 6 Ben Shelton 4030 7 Taylor Fritz 3770 8 Daniil Medvedev 3760 9 Alex de Minaur 3665 10 Alexander Bublik 3230 11 Lorenzo Musetti 3115 12 Flavio Cobolli 2790 13 Andrey Rublev 2740 14 Jiri Lehecka 2715 15 Karen Khachanov 2320 16 Luciano Darderi 2260 17 Casper Ruud 2185 18 Valentin Vacherot 2103 19 Arthur Fils 2040 20 Learner Tien 1940