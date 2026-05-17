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Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner luego de vencer a Casper Ruud en Roma

Jannik Sinner se consagró por primera vez en Roma después de derrotar a Casper Ruud. Así quedó la clasificación del ranking.

Jannik Sinner se coronó en Roma
© Getty ImagesJannik Sinner se coronó en Roma

Jannik Sinner y Casper Ruud se enfrentaron este domingo 17 de mayo por la final del Masters 1000 de Roma. El italiano era el gran favorito en la previa y el tenista le pudo dar la alegría a los aficionados locales.

Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-4 y 6-4 a Casper Ruud. El partido fue parejo dadas las circunstancias, pero el actual número uno del mundo siempre se mostró superior al noruego y no sufrió sobresaltos para coronarse en el Foro Itálico.

Jannik Sinner levantó el título en su país por primera vez en su carreray el italiano sigue haciendo historia ya que acaba de sumar su quinto Masters 1000 de la temporada de manera consecutiva. Carlos Alcaraz, actualmente lesionado, sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.

El ranking ATP tras la final en Madrid

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner14700
2Carlos Alcaraz11960
3Alexander Zverev5705
4Novak Djokovic4710
5Félix Auger-Aliassime4060
6Ben Shelton4030
7Taylor Fritz3770
8Daniil Medvedev3760
9Alex de Minaur3665
10Alexander Bublik3230
11Lorenzo Musetti3115
12Flavio Cobolli2790
13Andrey Rublev2740
14Jiri Lehecka2715
15Karen Khachanov2320
16Luciano Darderi2260
17Casper Ruud2185
18Valentin Vacherot2103
19Arthur Fils2040
20Learner Tien1940
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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