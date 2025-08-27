Cuándo y a qué hora juega Renata Zarazúa vs. Diane Parry por la segunda ronda del US Open 2025

Renata Zarazúa ingresó en la historia grande del tenis mexicano este lunes al derrotar en su presentación en el US Open 2025 nada menos que a la local Madison Keys, 6° del mundo, por 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5.

Zarazúa, 82° del Ranking WTA, luchó para vencer a la vigente campeona del Australian Open y ahora irá por más para superar la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam y buscar el pasaje a la tercera ronda del último torneo grande del año.

Su rival en segunda ronda será la france Diane Parry, 105° del mundo, quien superó sin complicaciones a Petra Kvitova en el debut y que ahora se verá las caras con la nacida en Ciudad de México.

Renata Zarazúa nunca llegó a la tercera ronda de un Grand Slam (Getty).

Cuándo juega Renata Zarazúa vs. Diane Parry

El duelo por la segunda ronda se llevará a cabo este jueves 28 de agosto, aún con horario a confirmar por la organización.

Del mismo lado del cuadro, una posible rival de Zarazúa en una hipotética tercera ronda podría ser la ucraniana Marta Kostyuk, 27° preclasificada, que se medirá frente a la turca Zeynep Sonmez.

Zarazúa silenció al Arthur Ashe Stadium y eliminó a Madison Keys (Getty)

“Estaba muy nerviosa antes de entrar, me levanté y tenía muchas ganas de llorar; tenía mucho miedo. Nunca me había pasado eso. Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque literalmente no quería salir. Luego dije, ‘tienes que ser una profesional como lo eres, salir y dar todo’. Pero me costó muchísimo salir hoy”, dijo Zarazúa minutos después de dar el gran golpe ante la 6° del mundo.

¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa por acceder a la segunda ronda del US Open 2025?

Renata Zarazúa se aseguró 154.000 dólares (casi 2.9 millones de pesos mexicanos) por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 luego de su victoria ante Madison Keys. La mexicana ya había llegado hasta esta instancia en la edición de 2024, cuando fue eliminada por Caroline Wozniacki.

Cómo ver por TV Renata Zarazúa vs. Diane Parry

El encuentro por la segunda ronda, al igual que toda la programación del US Open 2025, se puede ver en vivo y en directo por Disney+.

