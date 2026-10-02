Toluca estaba listo para ‘revivir’ un recuerdo feliz del día que ganaron la última Leagues Cup, enfrentando al mismo rival y en la misma sede en que levantaron ese trofeo. Sin embargo, llegaron malas noticias en la previa del amistoso que los Diablos Rojos jugarán este sábado en los Estados Unidos y que afectarán la preparación del mismo.

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Rayados será el oponente del conjunto escarlata en su partido de prueba en pleno parate internacional de selecciones, un interesante desafío para mantener el rodaje. Pero a falta de tan solo algunas horas para el partido, el club anunció una nueva baja en el plantel dentro de la delegación que competirá en el duelo contra el Monterrey.

Aunque no estaba contemplad en principio su ausencia para este compromiso, Nicolás Castro se bajó del viaje a Houston y no jugará este sábado ante el equipo de Almeyda. El mediocampista argentino sufrió una lesión de último momento, por lo que quedó descartado para el amistoso que se jugará en el Shell Energy Stadium.

Nico Castro, lesionado y baja en Toluca [Foto: Getty]

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Según reportó el periodista Javier Rojas de TUDN, el volante padeció una fractura de un dedo de la mano, tras haber sido pisado sin intención por un compañero en una práctica. A raíz de ello, Nico Castro debió ser intervenido quirúrgicamente y luego quedar su dedo enyesado. Este mismo viernes fue operado en una clínica local y está en reposo.

De acuerdo a la información del corresponsal televisivo, Nicolás Castro estará afuera del equipo por tres semanas de mínima. Así, no sólo se perdería el amistoso ante Rayados, sino los partidos oficiales de Toluca contra Tigres, Atlético San Luis y Xolos por Liga MX. El argentino continuará su recuperación con descanso y tareas especiales.

Durante esta misma semana, en su viaje express a Argentina, Turco Mohamed se había lamentado de sus seis bajas en el mediocampo. Bueno, ahora serán siete. Ya había perdido por lesiones a futbolistas de jerarquía como Marcel Ruiz, Franco Romero y Érick Gutiérrez, entre otros, por supuesto con gravedades diferentes. Ante Rayados podrá probar nuevas piezas.