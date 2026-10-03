Ricardo La Volpe cuestionó el actual sistema del futbol mexicano y apuntó contra la ausencia del ascenso y descenso.

El futbol mexicano ya no es el mismo desde que la FMF tomó la decisión de que no haya más ascensos ni tampoco descensos, manteniendo a los mismos equipos en la máxima categoría. La medida modificó la competencia y eliminó una de las principales presiones deportivas que existían para los clubes que luchaban por permanecer en Primera División.

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Por ahora, parece lejos que eso vaya a suceder. El sistema continúa sin ascensos ni descensos y los equipos de la Liga MX mantienen asegurada su participación en la máxima categoría, independientemente de su rendimiento deportivo durante los diferentes torneos.

El que no está para nada de acuerdo con esta situación es el argentino Ricardo La Volpe, de largo paso por el fútbol mexicano. El exentrenador de la Selección de México realizó en las últimas horas una fuerte crítica y explicó por qué considera que la eliminación del descenso también afecta el desarrollo de nuevos futbolistas.

La Volpe cuestionó el sistema del futbol mexicano

La Volpe considera que la competencia mantiene cierta paridad, pero distingue entre los clubes que tienen la obligación permanente de buscar el título y aquellos que pueden disputar el torneo con menor presión: “Hay siete u ocho equipos, que son seis no más, que son los que pelean y tienen la obligación de ser campeón. Los demás juegan sin presión”, explicó el argentino.

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Para La Volpe, la desaparición del descenso eliminó también una presión deportiva que obligaba a otros clubes a competir por mantenerse en Primera División: “No hay descenso y no está obligado al descenso. Juega libre. Entonces ahí se descompensa para mí el futbol mexicano”, apuntó.

Además, La Volpe puso sobre la mesa otro punto que considera importante para el crecimiento de los futbolistas mexicanos: reducir la cantidad de extranjeros que pueden tener los equipos: “Yo ya bajaría, sin ninguna duda, el cupo para obligar a generar”.

En sintesis

Ricardo La Volpe criticó la ausencia de ascensos y descensos en la Liga MX.

de ascensos y descensos en la Liga MX. Ricardo La Volpe afirmó que sin descenso varios equipos compiten sin la presión adecuada.

que sin descenso varios equipos compiten sin la presión adecuada. El entrenador propuso reducir el cupo de extranjeros para impulsar a los futbolistas mexicanos.