En todo deporte siempre hay leyendas que serán recordadas para toda la vida por lo que hicieron en el campo de juego. En el tenis no es la excepción ya que hay varios tenistas que marcaron una época y que quedaron para siempre en la historia.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que Novak Djokovic, histórico tenista serbio que puede ser considerado uno de los mejores de la historia por todo lo que consiguió a lo largo de su carrera.

Djokovic campeón del ATP de Atenas 250 (Getty Images)

Djokovic supo superar en muchas ocasiones y estar por encima de otros dos gigantes como Rafael Nadal y Roger Federer, por lo tanto, para muchos está en la misma mesa que ellos. El serbio sigue vigente a sus 38 años y si bien no ha podido mostrar su mejor versión como en etapas anteriores, es un animal competitivo que siempre va por más.

Para muchos aficionados, es un privilegio seguir viéndolo en acción, porque más allá de los títulos y récords, Djokovic representa la mentalidad de nunca rendirse. Sin embargo, el tiempo pasa y ya se encuentra en la recta final de su carrera. Por eso, sus últimas declaraciones encendieron la atención del mundo del tenis al hablar de su deseo sobre cuándo y dónde retirarse.

¿Djokovic sigue jugando por algunos años?

“A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo”, expresó en primer lugar.

Y luego agregó con sinceridad: “¿Llegaré a tiempo? No lo sé. Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva”.

