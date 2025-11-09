¿Por qué Novak Djokovic no juega el ATP Finals 2025?

El ATP Finals inició este domingo 9 de noviembre. La competencia que reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada cuenta con un prestigio muy grande que hace que los aficionados se convoquen de manera multitudinaria para ver en acción a las grandes estrellas. Sin embargo, para la edición de este año, el certamen no contará con la presencia de Novak Djokovic, ya que el serbio se dio de baja a última hora.

El motivo por el que Djokovic no juega el ATP Finals

Tras conseguir el título en el ATP 250 de Atenas ante Lorenzo Mussetti en un complicado partido a tres sets, Nole decidió que lo mejor era no estar presente en el ATP Finals. Acusando una lesión en uno de sus hombros, el serbio entendió que lo mejor era resguardar su físico para poder terminar el año de buena manera, pensando que a finales de diciembre comienza la nueva temporada y no falta demasiado para que llegue ese momento.

“Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero tras la final de hoy en Atenas, me entristece comunicarles que debo retirarme debido a una lesión. Lo siento mucho por los aficionados que esperaban verme jugar; su apoyo significa muchísimo para mí. Les deseo a todos los jugadores un torneo fantástico, ¡y espero volver a estar pronto en la cancha con ustedes!”, manifestó Djokovic en sus redes sociales.

En ese sentido, su lugar en la competencia que tiene lugar en Italia será ocupado por el local y recientemente mencionado, Mussetti. Esta figura que se ha consolidado de buena manera en la parte alta de la clasificación en la segunda mitad del año, tiene una gran oportunidad de dar la sorpresa y culminar con éxito el 2025.

Lorenzo Mussetti será el encargado de reemplazar a Novak Djokovic en las ATP Finals. (GETTY IMAGES)

Por su parte, Djokovic afrontará su respectiva recuperación con la mente puesta en lo que viene. En algo así como dos meses será el turno de darle la bienvenida al Australia Open, competencia que le sienta más que bien. Es por eso que el objetivo de conseguir un Grand Slam más es la prioridad absoluta, aún si eso requiere tomar decisiones como estas de bajarse de una competencia.

